DATRON: Halbjahreszahlen 2026 – so lief das erste Halbjahr
DATRON setzt seinen Wachstumskurs fort: Im ersten Halbjahr 2026 steigen Umsatz, Ergebnis und Marge deutlich – und auch der Ausblick auf das Gesamtjahr fällt ambitioniert aus.
- DATRON steigerte im ersten Halbjahr 2026 den Umsatz um 15 % auf 32,726 Mio. Euro (Vorjahr: 28,406 Mio. Euro).
- Der Auftragseingang erhöhte sich um 22 % auf 37,938 Mio. Euro; die bereinigte Book-to-Bill-Ratio stieg auf 1,16 (Vorjahr: 1,10).
- Das EBIT verbesserte sich auf 1,887 Mio. Euro, die EBIT-Marge auf 5,8 % (Vorjahr: 1,360 Mio. Euro bzw. 4,8 %).
- Das Ergebnis je Aktie nahm deutlich auf 0,25 Euro zu (Vorjahr: 0,10 Euro). Im zweiten Quartal lagen Umsatz, Auftragseingang und EBIT bei 17,177 Mio. Euro, 18,296 Mio. Euro bzw. 1,064 Mio. Euro.
- Für das dritte Quartal 2026 erwartet DATRON jeweils 15 bis 17 Mio. Euro Umsatz und Auftragseingang sowie ein EBIT von 0,7 bis 1,3 Mio. Euro.
- Für das Gesamtjahr 2026 konkretisiert das Unternehmen seine Prognose auf 65 bis 69 Mio. Euro Umsatz und Auftragseingang, eine EBIT-Marge von 6,0 bis 8,0 % sowie ein Ergebnis je Aktie von 0,50 bis 0,80 Euro.
Der nächste wichtige Termin, Zwischenbericht zum 1. Halbjahr 2026, bei DATRON ist am 03.09.2026.
Der Kurs von DATRON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,8750EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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