MPC Muenchmeyer Petersen Capital steigert H1-EBT 2026 um 34 %
Im ersten Halbjahr 2026 setzte die Gruppe ihren Wachstumskurs eindrucksvoll fort und überzeugte mit starken Ergebnissen, solider Bilanz und angehobener Prognose.
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- Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 um 5,6 % auf 22,8 Mio. Euro.
- Das Ergebnis vor Steuern (EBT) erhöhte sich überproportional um 34,1 % auf 17,1 Mio. Euro; der Konzerngewinn stieg um 36,6 % auf 15,9 Mio. Euro.
- Das Ergebnis je Aktie legte um 21,9 % auf 0,39 Euro zu.
- Die Bilanz ist weiterhin sehr solide: 39,5 Mio. Euro liquide Mittel, rund 36 Mio. Euro Netto-Cash und eine Eigenkapitalquote von 89,3 %.
- Das maritime Investmentgeschäft entwickelte sich dynamisch: Die Gruppe war in 37 Neubauprojekten mit einem Gesamtvolumen von rund 2,5 Mrd. US-Dollar engagiert.
- Die Prognose für 2026 wurde angehoben: Erwartet werden nun 50–53 Mio. Euro Umsatz und 30–33 Mio. Euro EBT; zudem soll die Umfirmierung in MPC Oceanic Group AG im September wirksam werden.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei MPC Muenchmeyer Petersen Capital ist am 03.09.2026.
Der Kurs von MPC Muenchmeyer Petersen Capital lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,2800EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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