JEFFERIES stuft Broadcom auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Broadcom mit einem Kursziel von 550 US-Dollar auf "Buy" belassen. Höhepunkt sei das erhöhte Ziel für die KI-Umsätze im Geschäftsjahr 2026/2027, schrieb Blayne Curtis in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht des Halbleiterkonzerns. Und vielleicht sogar noch wichtiger sei der zuversichtliche weitere Ausblick auf einen weiteren deutlichen Anstieg im Jahr darauf. Die KI-Konzerne Anthropic und OpenAI seien die größten Kunden. Das Geschäft mit Bauteilen für KI-Netzwerke dürfte ebenso schnell wachsen, wie das mit den Chips für die Rechner selbst./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 21:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 21:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 21:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 21:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 367,2USD auf Nasdaq (03. September 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Blayne Curtis
Analysiertes Unternehmen: Broadcom
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 550
Kursziel alt: 550
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Blayne Curtis
Analysiertes Unternehmen: Broadcom
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 550
Kursziel alt: 550
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
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