JEFFERIES stuft Broadcom auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Broadcom mit einem Kursziel von 550 US-Dollar auf "Buy" belassen. Höhepunkt sei das erhöhte Ziel für die KI-Umsätze im Geschäftsjahr 2026/2027, schrieb Blayne Curtis in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht des Halbleiterkonzerns. Und vielleicht sogar noch wichtiger sei der zuversichtliche weitere Ausblick auf einen weiteren deutlichen Anstieg im Jahr darauf. Die KI-Konzerne Anthropic und OpenAI seien die größten Kunden. Das Geschäft mit Bauteilen für KI-Netzwerke dürfte ebenso schnell wachsen, wie das mit den Chips für die Rechner selbst./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 21:41 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 21:41 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 367,2USD auf Nasdaq (03. September 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Blayne Curtis

Analysiertes Unternehmen: Broadcom

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 550

Kursziel alt: 550

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 550,00 $ , was eine Steigerung von +49,77% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer