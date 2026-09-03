JPMORGAN stuft Inditex auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Inditex von 55 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Georgina Johanan rechnet mit erneut soliden Quartalsergebnissen der Spanier, wie sie am Mittwoch in ihrem Ausblick auf den Bericht am 9. September schrieb./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 18:11 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 56,12EUR auf Lang & Schwarz (03. September 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Georgina Johanan

Analysiertes Unternehmen: Inditex

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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