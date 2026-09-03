JPMORGAN stuft Inditex auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Inditex von 55 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Georgina Johanan rechnet mit erneut soliden Quartalsergebnissen der Spanier, wie sie am Mittwoch in ihrem Ausblick auf den Bericht am 9. September schrieb./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 18:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 18:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 56,12EUR auf Lang & Schwarz (03. September 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Georgina Johanan
Analysiertes Unternehmen: Inditex
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 55
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Georgina Johanan
Analysiertes Unternehmen: Inditex
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 55
Währung: EUR
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