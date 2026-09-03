Wichtiges Isoliergas für nachhaltige Hochspannungsnetze wird jetzt in Deutschland hergestellt

Daikin beliefert Hitachi Energy aus Frankfurt mit C4-FN und unterstützt so das schnelle Wachstum des EconiQ-Portfolios SF 6 -freier Netztechnologien von Hitachi Energy.

Hitachi Energy und Daikin Industries, Ltd. haben eine Absichtserklärung (MoU) zur Lieferung von C4-FN unterzeichnet. Die Spezialgaskomponente in den SF 6 -freien Schaltanlagen von Hitachi Energy wird ab 2027 aus dem Frankfurter Werk von Daikin geliefert.

Die Partnerschaft stärkt eine international diversifizierte Lieferkette und sichert die langfristige Verfügbarkeit einer Schlüsseltechnologie

Neue Produktionskapazitäten unterstützen die Herstellung sauberer Energietechnologien in Europa

ZÜRICH, 3. September 2026 /PRNewswire/ -- Hitachi Energy und Daikin Industries Ltd. haben heute eine Vereinbarung über eine langfristige strategische Lieferbeziehung für das EconiQ-Portfolio schwefelhexafluoridfreier (SF 6 -freier) Hochspannungstechnik von Hitachi Energy bekannt gegeben. Im Rahmen der Vereinbarung wird die Daikin Chemical Europe GmbH, eine Tochtergesellschaft der Daikin Industries, Ltd., C4-FN liefern, eine Spezialgaskomponente, die in Isoliergasmischungen verwendet wird. C4-FN wird von der Daikin Refrigerants Frankfurt GmbH an ihrem Standort in Frankfurt am Main unter Nutzung fortschrittlicher Fertigungskapazitäten sowie hoher Qualitäts- und Umweltstandards hergestellt. Die neuen Produktionskapazitäten werden 2027 verfügbar sein und sind Teil einer robusten globalen Lieferstrategie für Schlüsselkomponenten, die in der SF 6 -freien EconiQ-Technologie von Hitachi Energy eingesetzt werden.

SF 6 ist ein starkes Treibhausgas mit einem 24.300-mal höheren Treibhauspotenzial (Global Warming Potential) als CO 2 Es wird aufgrund seiner hervorragenden Isolier- und Schalteigenschaften in Hochspannungsanlagen eingesetzt. Durch die Verwendung von Gasmischungen mit C4-FN reduziert das EconiQ-Portfolio die CO 2 -Äquivalent-Emissionen im Vergleich zu herkömmlichen SF 6 -isolierten Anlagen um 99 Prozent, während dieselbe technische Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Kompaktheit erhalten bleibt.

Die Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Nachfrage nach EconiQ weltweit wächst. Das Unternehmen hat mehr als 4.000 Aufträge aus 40 Ländern für Produkte aus dem EconiQ-Portfolio erhalten, da Energieversorger und Industrieunternehmen ihre Stromnetze ausbauen und modernisieren und gleichzeitig bestrebt sind, die Umweltauswirkungen ihrer Infrastruktur zu verringern.