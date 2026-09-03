Minimal im Plus

BITCOIN - Chart





Bei diesem Chart geht es nicht um einen Einstieg oder ähnlichem.

Es sind die "wichtigen" Sachen eingezeichnet.

Die Trendkanäle, dort besteht immer die Chance auf einen Ausbruch aus dem Kanal

oder einem Rücksetzer.

Man sieht, der Bitcoin bewegt sich momentan am oberen Trendkanal des kurzfristigen TK

(hellgrün).

Nun kann der Kurs ausbrechen - Hoch zur 83k oder sogar 88k

auch ein Rückgang an die langfristige dunkelblaue Trendlinie bei

74k ist möglich.





Die Indikatoren selbst - MACD STO CCI ADX RSI haben vor einigen Tagen die

frischen Kaufsignale geliefert.

Der Kurs kann immer weiter steigen, ein RSI bei 82 bedeutet nicht

zwingend einen sinkenden Kurs. Ob man bei so einem Niveau noch eine

neue Position eröffnen sollte? vermutlich besser nicht, da die Chance auf

einen Rückgang vermutlich grösser ist als ein starker Anstieg, somit stellt

sich die Frage nach einem Short. Würde ich nicht allein wegen dem RSI starten.

Da müssten weitere Signale vorhanden sein.





die gelbe 200er

die schwarz gepunktete 365er

die Trendkanäle . lang mittel und kurzfristig

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/23460/board/20260829055025-b261cd6a422e6fc93e60a8aecc56d68ce02e52e00a1c98181.png

MACD

CCI STO

ADX

RSI





Ich hoffe der Beitrag war hilfreich.





Good Luck

Chartier