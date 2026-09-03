Musk peilt für SpaceX 3,5 Billionen Dollar Umsatz bis 2033 an

Wie groß die Herausforderung ist, zeigt der Vergleich mit dem aktuellen Geschäft. SpaceX erzielte im zweiten Quartal 7,81 Milliarden US-Dollar Umsatz. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet ergibt das rund 31 Milliarden US-Dollar. Um innerhalb von sieben Jahren auf 3,5 Billionen US-Dollar zu kommen, müsste das Unternehmen seinen Umsatz somit mehr als verhundertfachen. Dafür wäre rechnerisch ein durchschnittliches jährliches Wachstum von etwa 96 Prozent erforderlich – eine Dynamik, die selbst in schnell wachsenden Technologiemärkten nur selten erreicht wird.

Elon Musk setzt für SpaceX ein Umsatzziel, das selbst für die Maßstäbe des Tesla- und SpaceX-Chefs außergewöhnlich ambitioniert ist. Nach seiner Einschätzung könnte der Raumfahrtkonzern bereits 2033 einen Jahresumsatz von rund 3,5 Billionen US-Dollar erzielen. Das entspräche etwa 3,0 Billionen Euro. Musk reagierte damit auf eine Analyse von Morgan Stanley, die eine solche Größenordnung erst für das Jahr 2040 modelliert.

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Der zentrale Wachstumstreiber soll nach den Vorstellungen von Musk und Morgan Stanley künftig nicht mehr allein das Satelliteninternet Starlink sein. Große Hoffnungen ruhen auf der Schwerlastrakete Starship und auf orbitalen Rechenzentren. Morgan Stanley geht davon aus, dass ab 2032 mehr als 80 Prozent der Starship-Starts dem Aufbau von Rechenkapazitäten im All dienen könnten. Für 2040 prognostiziert die Bank fast 5.800 Starts pro Jahr, im Durchschnitt etwa 16 pro Tag.

Voraussetzung dafür wäre ein massiver Ausbau der Infrastruktur. SpaceX plant in Louisiana einen Weltraumbahnhof mit zehn Starship-Startplätzen. Der Baubeginn ist für 2027 vorgesehen, erste Starts könnten 2029 erfolgen. Zusammen mit geplanten Anlagen in Texas und Florida würde der Konzern damit über 15 Startplätze verfügen. Die Deutsche Bank bewertet das Vorhaben positiv und belässt SpaceX auf „Buy“ mit einem Kursziel von 235 US-Dollar. Aus Kapazitätsgründen sei ein zusätzlicher Standort sinnvoll, da die Basis in Texas trotz möglicher Genehmigungen für mehr Starts an Grenzen stoßen könne.

Auch Morgan Stanley bleibt optimistisch und nennt ein Kursziel von 300 US-Dollar. Dem steht jedoch ein erheblicher Finanzierungsbedarf gegenüber. SpaceX investierte allein im zweiten Quartal 18,37 Milliarden US-Dollar. Während der Ausbauphase könnte der Konzern laut Morgan Stanley jährlich bis zu 80 Milliarden US-Dollar an neuen Nettoschulden aufnehmen.

Musks Prognose ist damit vor allem eine weitreichende Wette: Starship müsste zuverlässig und in großer Zahl fliegen, orbitale Rechenzentren müssten ein tragfähiges Geschäftsmodell entwickeln, und die Kapitalmärkte müssten die Expansion finanzieren. Schon das Scheitern eines dieser Bausteine würde das Billionenziel deutlich infrage stellen.

Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 140,7USD auf Nasdaq (03. September 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

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