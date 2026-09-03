Trotz moderater Inflation: EZB könnte im September die Zinsen erhöhen

Der Einlagensatz der EZB liegt derzeit bei 2,25 Prozent. Nach Einschätzung des slowenischen Ratsmitglieds Primož Dolenc gibt es damit weiterhin Argumente für einen Zinsschritt im kommenden Monat. Das aktuelle Zinsniveau gilt als weitgehend neutral: Es kurbelt die Nachfrage weder deutlich an noch bremst es die Wirtschaft spürbar. Angesichts der überraschenden Widerstandsfähigkeit der Eurozone wächst im EZB-Rat jedoch der Einfluss der sogenannten Falken, die eine straffere Geldpolitik befürworten.

Die Europäische Zentralbank (EZB) steht vor einer schwierigen geldpolitischen Entscheidung. Zwar ist die Inflation in Deutschland im August moderat gestiegen und blieb leicht hinter den Erwartungen zurück. Gleichzeitig sprechen die robuste Konjunktur im Euroraum, steigende Energiepreise und die Gefahr sogenannter Zweitrundeneffekte für eine weitere Zinserhöhung im September.

Das saisonbereinigte Bruttoinlandsprodukt der 21 Mitgliedstaaten stieg im zweiten Quartal 2026 um 0,4 Prozent. Im ersten Quartal hatte die Wirtschaft noch stagniert. Als wichtige Wachstumstreiber gelten höhere Verteidigungsausgaben sowie Investitionen in künstliche Intelligenz. Bereits bei der EZB-Sitzung im Juni war diskutiert worden, ob die Geldpolitik künftig „leicht restriktiv“ ausgerichtet werden müsse. Dies könnte mehr als eine einmalige Erhöhung um 25 Basispunkte erforderlich machen.

Besonders aufmerksam beobachten die Währungshüter die Entwicklung der Kern- und Dienstleistungsinflation. EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel warnte vor möglichen Zweitrundeneffekten, falls Unternehmen und Beschäftigte höhere Preise beziehungsweise Löhne dauerhaft in ihre Erwartungen einpreisen. Eindeutige Belege dafür gebe es bislang nicht, sagte das österreichische Ratsmitglied Martin Kocher. Im Herbst dürfte sich jedoch klarer zeigen, ob sich der Preisdruck verfestigt. Davon werde der weitere Zinspfad abhängen.

In Deutschland trieben im August vor allem Heizöl und höhere Kraftstoffpreise die Teuerung. Die zeitweise Entlastung bei den Spritpreisen war im Juni ausgelaufen. Zudem wirkten sich zu Beginn des neuen Schuljahres gestiegene Bildungskosten aus. Für den gesamten Euroraum wird eine Inflationsrate von 3,3 Prozent erwartet – der höchste Wert seit 2023 und deutlich über dem EZB-Ziel von zwei Prozent.

An den Devisenmärkten stabilisierte sich der Euro nach den Verlusten vom Freitag zunächst bei 1,1616 US-Dollar. Zuvor hatte der Dollar von Aussagen des US-Notenbankchefs Kevin Warsh profitiert. In der Folge geriet die Gemeinschaftswährung erneut unter Druck und fiel bis auf rund 1,1578 Dollar. Als Belastungsfaktoren gelten eine erhöhte Risikoaversion wegen des Nahost-Konflikts sowie steigende Ölpreise infolge der Spannungen um die Straße von Hormus.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 1,160USD auf Forex (03. September 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.

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