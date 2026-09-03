🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD
    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    Trotz moderater Inflation: EZB könnte im September die Zinsen erhöhen

    Trotz moderater Inflation: EZB könnte im September die Zinsen erhöhen
    Foto: adobe.stock.com

    **EZB sieht trotz moderater Inflation Argumente für weitere Zinserhöhung**

    Die Europäische Zentralbank (EZB) steht vor einer schwierigen geldpolitischen Entscheidung. Zwar ist die Inflation in Deutschland im August moderat gestiegen und blieb leicht hinter den Erwartungen zurück. Gleichzeitig sprechen die robuste Konjunktur im Euroraum, steigende Energiepreise und die Gefahr sogenannter Zweitrundeneffekte für eine weitere Zinserhöhung im September.

    Der Einlagensatz der EZB liegt derzeit bei 2,25 Prozent. Nach Einschätzung des slowenischen Ratsmitglieds Primož Dolenc gibt es damit weiterhin Argumente für einen Zinsschritt im kommenden Monat. Das aktuelle Zinsniveau gilt als weitgehend neutral: Es kurbelt die Nachfrage weder deutlich an noch bremst es die Wirtschaft spürbar. Angesichts der überraschenden Widerstandsfähigkeit der Eurozone wächst im EZB-Rat jedoch der Einfluss der sogenannten Falken, die eine straffere Geldpolitik befürworten.

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.09.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Das saisonbereinigte Bruttoinlandsprodukt der 21 Mitgliedstaaten stieg im zweiten Quartal 2026 um 0,4 Prozent. Im ersten Quartal hatte die Wirtschaft noch stagniert. Als wichtige Wachstumstreiber gelten höhere Verteidigungsausgaben sowie Investitionen in künstliche Intelligenz. Bereits bei der EZB-Sitzung im Juni war diskutiert worden, ob die Geldpolitik künftig „leicht restriktiv“ ausgerichtet werden müsse. Dies könnte mehr als eine einmalige Erhöhung um 25 Basispunkte erforderlich machen.

    Besonders aufmerksam beobachten die Währungshüter die Entwicklung der Kern- und Dienstleistungsinflation. EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel warnte vor möglichen Zweitrundeneffekten, falls Unternehmen und Beschäftigte höhere Preise beziehungsweise Löhne dauerhaft in ihre Erwartungen einpreisen. Eindeutige Belege dafür gebe es bislang nicht, sagte das österreichische Ratsmitglied Martin Kocher. Im Herbst dürfte sich jedoch klarer zeigen, ob sich der Preisdruck verfestigt. Davon werde der weitere Zinspfad abhängen.

    In Deutschland trieben im August vor allem Heizöl und höhere Kraftstoffpreise die Teuerung. Die zeitweise Entlastung bei den Spritpreisen war im Juni ausgelaufen. Zudem wirkten sich zu Beginn des neuen Schuljahres gestiegene Bildungskosten aus. Für den gesamten Euroraum wird eine Inflationsrate von 3,3 Prozent erwartet – der höchste Wert seit 2023 und deutlich über dem EZB-Ziel von zwei Prozent.

    An den Devisenmärkten stabilisierte sich der Euro nach den Verlusten vom Freitag zunächst bei 1,1616 US-Dollar. Zuvor hatte der Dollar von Aussagen des US-Notenbankchefs Kevin Warsh profitiert. In der Folge geriet die Gemeinschaftswährung erneut unter Druck und fiel bis auf rund 1,1578 Dollar. Als Belastungsfaktoren gelten eine erhöhte Risikoaversion wegen des Nahost-Konflikts sowie steigende Ölpreise infolge der Spannungen um die Straße von Hormus.



    EUR/USD

    +0,11 %
    -0,46 %
    +0,76 %
    -0,02 %
    -0,54 %
    +7,45 %
    -2,35 %
    +4,00 %
    +20,34 %
    ISIN:EU0009652759WKN:965275

    Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 1,160USD auf Forex (03. September 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Trotz moderater Inflation: EZB könnte im September die Zinsen erhöhen **EZB sieht trotz moderater Inflation Argumente für weitere Zinserhöhung** Die Europäische Zentralbank (EZB) steht vor einer schwierigen geldpolitischen Entscheidung. Zwar ist die Inflation in Deutschland im August moderat gestiegen und blieb leicht …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     