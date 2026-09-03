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    Rheinmetall: US-Test startet, Drohne zugelassen – Aktie unter Druck

    Rheinmetall: US-Test startet, Drohne zugelassen – Aktie unter Druck
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    Rheinmetall treibt mehrere strategisch wichtige Vorhaben in den USA und Deutschland voran. In den Vereinigten Staaten hat die Tochtergesellschaft American Rheinmetall den ersten von insgesamt acht Prototypen des Kampffahrzeugs Lynx XM30 an die US-Armee übergeben. Damit beginnt die entscheidende Erprobungsphase für ein Programm, das den Nachfolger des Schützenpanzers M2 Bradley hervorbringen soll.

    Grundlage ist ein Engineering-and-Manufacturing-Development-Vertrag im Volumen von rund 764 Millionen US-Dollar. Die US-Regierung wird den Lynx nun umfangreichen Entwicklungs- und Leistungstests unterziehen. Sie finden im Rahmen der Initiative „Transformation in Contact 2.0“ statt, mit der neue Technologien möglichst schnell unter realistischen Bedingungen getestet und in die Ausbildung der Streitkräfte integriert werden sollen. Im weiteren Jahresverlauf will Rheinmetall sieben weitere Prototypen ausliefern. Der Auftrag gilt als wichtiger Schritt, um sich Zugang zu einem möglichen Großauftrag mit mehreren tausend Fahrzeugen zu sichern.

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    Auch beim unbemannten Aufklärungssystem LUNA NG ist ein wesentlicher Fortschritt erreicht. Das Luftfahrtamt der Bundeswehr erteilte dem System eine vorläufige Verkehrszulassung. Damit darf die Drohne in regulärem, exklusiv zugewiesenem Luftraum betrieben werden. Die Genehmigung ist ein wichtiger Zwischenschritt auf dem Weg zur vollständigen Musterzulassung. LUNA NG, bei der Bundeswehr unter dem Namen HUSAR geführt, ist für Aufklärung und Echtzeiterfassung ausgelegt und kann mehr als zwölf Stunden in der Luft bleiben. In der bisherigen Flugerprobung absolvierte das System rund 150 Flüge mit etwa 200 Flugstunden.

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    Parallel baut Rheinmetall seinen Standort in Neuss zu einem bedeutenden Technologie- und Produktionszentrum aus. Das frühere Automobilzulieferwerk wird inzwischen für militärische Anwendungen genutzt. Dort sollen unter anderem Satelliten, Drohnen und Gefechtstürme für Flugabwehrsysteme entstehen. Nach Unternehmensangaben beziehungsweise Planungen der Stadt könnten am bestehenden Standort rund 700 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden.

    Zusätzlich ist ein Forschungszentrum mit Schwerpunkt auf künstlicher Intelligenz, Digitalisierung und Satellitentechnik geplant. Dort sollen etwa 500 Wissenschaftler arbeiten. Die Investitionen werden Medienberichten zufolge auf rund 250 Millionen Euro geschätzt. Die Stadt Neuss erwartet dadurch Impulse für Zulieferer, Forschung und weitere Unternehmensansiedlungen in der Region.

    An der Börse überwogen zuletzt dennoch Gewinnmitnahmen. Die Rheinmetall-Aktie verlor am Dienstagvormittag auf Tradegate knapp drei Prozent. Die Kursreaktion zeigt, dass Anleger neben operativen Fortschritten zunehmend auf Bewertung, Auftragseingänge und langfristige Wachstumserwartungen achten. Strategisch positioniert sich Rheinmetall jedoch weiterhin als integrierter Anbieter, der schwere Plattformen mit Drohnen, Sensorik, Elektronik, künstlicher Intelligenz und digitaler Gefechtsführung verbindet.



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    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 1.094EUR auf Lang & Schwarz (03. September 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.




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