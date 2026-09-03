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    Goldman Sachs hebt Deutsche-Bank-Aktie auf „Buy“ – 43,75 Euro im Visier

    Goldman Sachs hebt Deutsche-Bank-Aktie auf „Buy“ – 43,75 Euro im Visier
    Foto: Claudia Nass - stock.adobe.com

    **Goldman Sachs sieht weiteres Potenzial für die Deutsche Bank**

    Die Deutsche-Bank-Aktie erhält Rückenwind von Goldman Sachs. Die US-Investmentbank hat ihre Einstufung von „Neutral“ auf „Buy“ angehoben und das Kursziel deutlich von 37,00 auf 43,75 Euro erhöht. Am Markt legten die Papiere daraufhin zeitweise um rund 2,5 Prozent auf 35,38 Euro zu. Damit erreichte die Aktie erneut den höchsten Stand seit Januar 2014. Gegenüber dem von Goldman genannten Kursziel ergibt sich weiterhin ein beträchtliches Aufwärtspotenzial.

    Analyst Chris Hallam begründet die positivere Einschätzung vor allem mit einer erwarteten Verbesserung der Profitabilität. Die Deutsche Bank trete in eine „Ära höherer Profitabilität“ ein, schrieb Hallam. Treiber seien eine stärkere Ertragsdynamik und ein zunehmender operativer Hebel. Demnach könnten zusätzliche Erträge künftig überproportional im Ergebnis ankommen. Besonders wichtig ist aus Sicht der US-Bank der Zeitraum ab 2027. Dann soll die Deutsche Bank über deutlich mehr Flexibilität bei ihrem Kapital verfügen. Dies könnte den Spielraum für Dividenden und Aktienrückkäufe vergrößern.

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    Trotz der jüngsten Kursgewinne hält Goldman Sachs die Bewertung der Aktie für attraktiv. Der Markt berücksichtige die erwartete Verbesserung der Ertragskraft nach Einschätzung Hallams noch nicht vollständig. Auch im Vergleich zum europäischen Bankensektor sieht die Investmentbank Nachholpotenzial. Seit Ende 2025 hat die Deutsche-Bank-Aktie etwas mehr als sechs Prozent zugelegt. Damit liegt sie zwar leicht vor dem DAX, bleibt aber deutlich hinter dem Stoxx 600 Banks zurück, der im gleichen Zeitraum gut 20 Prozent gewonnen hat.

    Unterstützung erhält die Aktie zudem vom laufenden Rückkaufprogramm. Zwischen dem 25. und 28. August erwarb die Deutsche Bank insgesamt 1.598.066 eigene Aktien. Die volumengewichteten Durchschnittskurse lagen zwischen 33,15 und 34,72 Euro. Die Käufe erfolgten über Xetra sowie die Handelssysteme Cboe, Turquoise und Aquis. Der Rückkauf signalisiert, dass das Institut seine Kapitalausstattung als ausreichend robust einschätzt.

    Auch charttechnisch hat sich das Bild verbessert. Ende August überwand die Aktie wichtige Widerstände und markierte ein Mehrjahreshoch. Entscheidend wird nun sein, ob sich die von Goldman erwartete höhere Profitabilität und die größere Kapitalflexibilität tatsächlich bestätigen. Vorstandschef Christian Sewing warnte derweil vor den wirtschaftlichen Folgen populistischer Politik. Abschottung und Nationalismus schwächten den Standort, verschreckten Investoren und gefährdeten Wachstum. Die weitere Kursentwicklung hängt damit sowohl von den operativen Fortschritten der Bank als auch vom wirtschaftspolitischen Umfeld ab.



    Deutsche Bank

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    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 34,89EUR auf Lang & Schwarz (03. September 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.




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