BMW vor dem Capital Markets Day: Deutsche Bank sieht 47 % Kurspotenzial

Insbesondere die Bilanz bewertet die Deutsche Bank als wichtigen Wettbewerbsvorteil. BMW verfügt im Automobilgeschäft über eine Netto-Liquidität von rund 43 Milliarden Euro. Damit liegt der verfügbare Netto-Cash deutlich über der aktuellen Marktkapitalisierung von etwa 36 Milliarden Euro. Aus Sicht der Analysten eröffnet dies Spielraum für eine großzügigere Kapitalrückführung an die Aktionäre. Denkbar wären höhere Ausschüttungen oder ein klarer definierter Rahmen für Aktienrückkäufe. Eine solche Strategie könnte BMW im Vergleich zu anderen Herstellern attraktiver positionieren.

BMW steht vor einem richtungsweisenden Capital Markets Day Ende September. Nach Einschätzung der Deutschen Bank dürfte der Münchner Autobauer dabei jedoch keine grundlegende strategische Kehrtwende ankündigen. Analyst Tim Rokossa erwartet vielmehr eine Weiterentwicklung des bisherigen Kurses. Viele Maßnahmen – darunter Personalabbau und Effizienzprogramme – seien bereits bekannt. Im Mittelpunkt dürften deshalb die neue Modellgeneration „Neue Klasse“, zusätzliche Kostensenkungen und die finanzielle Stärke des Konzerns stehen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Gleichzeitig bleibt das operative Umfeld anspruchsvoll. Hohe Investitionen in die Elektromobilität, ein zunehmender Preisdruck durch chinesische Wettbewerber und der intensive globale Wettbewerb setzen die Margen unter Druck. Nach Einschätzung Rokossas könnte BMW deshalb sein mittelfristiges Renditeziel anpassen. Die angestrebte operative Marge von acht bis zehn Prozent könnte demnach erst zu Beginn der 2030er-Jahre erreicht werden – etwa zwei Jahre später als bislang erwartet.

Die Deutsche Bank hält dennoch an ihrer positiven Einschätzung fest. Sie bestätigt ihre Kaufempfehlung für die BMW-Aktie und nennt ein Kursziel von 90 Euro. Zum jüngsten Handelsschluss notierte das Papier bei 61,20 Euro. Die Analysten sehen damit ein erhebliches Aufwärtspotenzial, sofern BMW die „Neue Klasse“ erfolgreich auf den Markt bringt, die Kosten nachhaltig senkt und seine finanzielle Stärke gezielt nutzt.

Zusätzliche Bedeutung erhält die Debatte durch den politischen Druck auf China. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil deutete bei einem Besuch im BMW-Werk im US-amerikanischen Spartanburg eine härtere Haltung gegenüber Peking an. Deutschland und Europa werfen China unfaire Handelspraktiken vor, darunter staatliche Subventionen, Überkapazitäten und Dumpingpreise. Im Gespräch sind weitere Zölle, etwa auf Hybridfahrzeuge, sowie eine mögliche Pflicht zu Joint Ventures mit europäischer Mehrheitskontrolle. Ziel wäre es, technologische Schlüsselkompetenzen zu schützen. Für BMW könnte eine Verschärfung der Handelspolitik Chancen bieten, zugleich aber auch neue Risiken für Produktion, Lieferketten und den wichtigen chinesischen Absatzmarkt schaffen.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 60,57EUR auf Lang & Schwarz (03. September 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.

Schreibe Deinen Kommentar