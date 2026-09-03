Dell-Aktie vor dem nächsten Sprung: KI-Boom treibt Prognose nach oben

Zum Wachstumsmotor entwickelt sich das Geschäft mit Infrastruktur für Künstliche Intelligenz. Im abgelaufenen Quartal stieg Dells Umsatz um 58 Prozent auf 46,97 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit 44,92 Milliarden Dollar gerechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 7,04 Dollar und lag damit deutlich über der Konsensschätzung von 4,92 Dollar. Unbereinigt verdreifachte sich der Nettogewinn nahezu auf 4,13 Milliarden Dollar, nach 1,16 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum.

Dell Technologies setzt seine beeindruckende Börsenrally fort. Der US-Computerkonzern hat im zweiten Geschäftsquartal 2027 die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen und zugleich seine Prognose für das Gesamtjahr kräftig angehoben. Die Aktie reagierte im nachbörslichen Handel zunächst mit einem Plus von rund acht Prozent auf 459,03 US-Dollar. Vorbörslich lag der Kurs zeitweise sogar fast zehn Prozent im Plus. Seit Jahresbeginn hat sich das Papier damit um mehr als 237 Prozent verteuert.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Besonders dynamisch entwickelte sich die Infrastructure Solutions Group. Der Bereich steigerte seinen Umsatz um 89 Prozent auf 31,78 Milliarden Dollar. Mit KI-optimierten Servern setzte Dell 16,4 Milliarden Dollar um – mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig erreichten die Bestellungen für KI-Systeme im Quartal 60,9 Milliarden Dollar. Der Auftragsbestand wuchs zum Quartalsende auf 95 Milliarden Dollar, verglichen mit 51,3 Milliarden Dollar im vorherigen Quartal.

Für das dritte Geschäftsquartal stellt Dell einen Umsatz von 49 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 6,50 Dollar in Aussicht. Auch die Gesamtjahresprognose wurde deutlich angehoben: Erwartet werden nun 192 Milliarden Dollar Umsatz und 25,50 Dollar bereinigter Gewinn je Aktie. Zuvor hatte das Management 167 Milliarden Dollar Umsatz und 17,90 Dollar je Aktie prognostiziert. Der Markt rechnete zuletzt mit rund 173 Milliarden beziehungsweise 18,92 Dollar.

Allein mit KI-Servern will Dell im Geschäftsjahr 74 Milliarden Dollar erlösen – eine Verdreifachung gegenüber dem Vorjahr. Die Bank of America und Citi erhöhten deshalb ihre Kursziele jeweils auf 600 Dollar und bestätigten ihre Kaufempfehlungen. Sie verweisen auf Dells breites Angebot, die globale Lieferkette und seine Finanzierungskompetenz. Allerdings liegt das durchschnittliche Kursziel von 28 Analysten mit 506,74 Dollar deutlich niedriger. Nach dem steilen Kursanstieg muss Dell nun beweisen, dass die KI-Nachfrage auch die hohen Erwartungen nachhaltig rechtfertigt.

Die Dell Technologies Registered (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,81 % und einem Kurs von 492,2USD auf NYSE (03. September 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.