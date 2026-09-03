Amazon-Aktie vor dem Sprung? KI-Fantasie trifft auf FTC-Klage

Besonders großes Potenzial schreibt Evercore der KI-gestützten Produktsuche über Amazons Sprachassistenten Alexa zu. Nach Umfragedaten der Investmentbank erklärten 57 Prozent der Nutzer von Alexa-KI, ein Produkt gekauft zu haben, das ihnen zuvor nicht bekannt gewesen sei. Weitere 36 Prozent gaben an, aufgrund der KI-Erweiterungen von Alexa mehr bei Amazon einzukaufen. Daraus leitet Mahaney ab, dass sogenannte agentische KI nicht nur bestehende Such- und Kaufprozesse effizienter machen, sondern zusätzliche Nachfrage erzeugen könnte. „Alexa for Shopping“ könnte damit zu einem neuen Wachstumsmotor für den Onlinehandel werden.

Amazon rückt an der Börse erneut in den Fokus der Anleger. Die Investmentbank Evercore ISI hat ihr Kursziel für die Aktie deutlich von 315 auf 355 US-Dollar angehoben und die Einstufung „Outperform“ bestätigt. Analyst Mark Mahaney sieht vor allem künstliche Intelligenz als wichtigen zusätzlichen Wachstumstreiber für das Handelsgeschäft. Die Aktie hat bereits kräftig zugelegt: Innerhalb eines Monats stieg sie um rund 16 Prozent, auf Sicht von sechs Monaten beträgt das Plus etwa 27 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Auch an der Wall Street überwiegt der Optimismus. Nach LSEG-Daten bewerten 64 von 68 Analysten die Amazon-Aktie mit „Buy“ oder „Strong Buy“. Mahaney zählt laut TipRanks zu den erfolgreichsten fünf Prozent der dort erfassten Analysten. Neben dem Handelsgeschäft gilt insbesondere die Cloud-Sparte AWS als zentraler Werttreiber. Sie verzeichnete zuletzt ein Umsatzwachstum von 36,7 Prozent im Jahresvergleich und steuerte 60,5 Prozent zum operativen Ergebnis sowie 21,1 Prozent zum Konzernumsatz bei. Anleger setzen zudem auf eine Ausweitung der Margen und eine disziplinierte Investitionspolitik.

Dem positiven Ausblick steht jedoch ein erheblicher rechtlicher Unsicherheitsfaktor gegenüber. Die US-Wettbewerbsbehörde FTC und die Generalstaatsanwälte von 22 Bundesstaaten werfen Amazon vor, bei Werbeauktionen über mehr als sieben Jahre künstlich höhere Preise durchgesetzt zu haben. Dadurch habe der Konzern vermutlich zweistellige Milliardenbeträge zusätzlich verdient und die Kosten teilweise an Verbraucher weitergegeben. Die Amazon-Aktie verlor nach Bekanntwerden der Klage rund 2,5 Prozent.

Amazon weist die Vorwürfe entschieden zurück. Der Konzern spricht von einem grundlegenden Missverständnis des Werbemarktes und verweist auf stabile inflationsbereinigte Klickpreise zwischen 2019 und 2024. Zudem würden rund 92 Prozent der Werbeplätze nicht an den Höchstbietenden vergeben. Amazon kündigte an, sich vor Gericht zu verteidigen. Damit bleibt das Bild geteilt: starken KI- und Cloud-Chancen stehen wachsende regulatorische Risiken gegenüber.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 255,0USD auf Nasdaq (03. September 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.