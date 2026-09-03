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    Broadcom schockt Anleger – und entfacht zugleich neue KI-Fantasie

    Broadcom schockt Anleger – und entfacht zugleich neue KI-Fantasie
    Foto: Sundry Photography - stock.adobe.com

    Broadcom hat im dritten Geschäftsquartal die Erwartungen der Analysten übertroffen, konnte die Anleger zunächst dennoch nicht überzeugen. Nach Veröffentlichung der Zahlen fiel die Aktie im nachbörslichen Handel zeitweise um bis zu fünf Prozent. Auslöser war vor allem der zurückhaltende kurzfristige Ausblick. Im weiteren Verlauf drehte der Kurs jedoch ins Plus, nachdem Konzernchef Hock Tan die langfristigen Wachstumsperspektiven des KI-Geschäfts bekräftigt hatte.

    Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 86 Prozent auf 29,6 Milliarden US-Dollar. Damit lag Broadcom leicht über dem LSEG-Konsens von 29,36 Milliarden Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erreichte 3,32 Dollar und übertraf die Analystenschätzung von 3,24 Dollar. Der Nettogewinn mehr als verdreifachte sich von 4,14 auf 13,09 Milliarden Dollar. Der bereinigte operative Gewinn legte um 92 Prozent auf mehr als 20 Milliarden Dollar zu, die operative Marge erhöhte sich leicht auf knapp 68 Prozent.

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    Uneinheitlich entwickelten sich die einzelnen Geschäftsbereiche. Die Halbleitersparte erzielte mit 16,7 Milliarden Dollar deutlich mehr als die erwarteten 15,2 Milliarden Dollar. Das Infrastruktur-Softwaregeschäft blieb dagegen mit 8,75 Milliarden Dollar knapp hinter dem Konsens von 8,82 Milliarden Dollar zurück.

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    Für das laufende vierte Geschäftsquartal rechnet Broadcom mit einem Umsatz von rund 34,8 bis knapp 35 Milliarden Dollar. Die Prognose liegt damit geringfügig unter den Erwartungen von 35,03 Milliarden Dollar. Zudem soll die bereinigte Marge bei etwa 66 Prozent liegen und damit unter dem Niveau des abgelaufenen Quartals bleiben. Für einen Konzern, dessen Aktie stark vom KI-Boom profitiert hat, ist diese Kombination aus verfehlter Umsatzprognose und niedrigerer Marge ein Warnsignal für kurzfristig anspruchsvollere Wachstumsbedingungen.

    Langfristig bleibt das Management jedoch ausgesprochen optimistisch. Der Umsatz mit KI-bezogenen Produkten soll im Geschäftsjahr 2025/26 rund 58 Milliarden Dollar erreichen. Für das Folgejahr peilt Broadcom 115 Milliarden Dollar an, 2028 sollen es sogar 230 Milliarden Dollar sein. Treiber sind maßgeschneiderte KI-Beschleuniger und Netzwerklösungen für Kunden wie Google, Meta, OpenAI und Anthropic. Auch beim Gewinn je Aktie zeigt sich Tan ambitioniert: Für 2028 werden mehr als 30 Dollar in Aussicht gestellt, deutlich über dem Analystenkonsens von 25,86 Dollar.

    Anleger müssen allerdings mögliche Risiken berücksichtigen. Broadcom erwägt offenbar Restwertgarantien für KI-Labore, die als Eventualverbindlichkeiten bilanziert werden könnten. Zudem steht die Aktie seit ihrem Rekordhoch von 495 Dollar im Juni unter Druck und hat seitdem rund ein Viertel verloren. Trotz eines langfristig vervielfachten Börsenwerts bleibt damit die Frage, ob die ambitionierten KI-Ziele schnell genug in nachhaltige Gewinne umgesetzt werden können.



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    ISIN:US11135F1012WKN:A2JG9Z
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