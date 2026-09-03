Allianz kauft Aktien zurück – Wandel ist größte Sorge der Deutschen

Am 24. August kaufte der Konzern 11.380 Aktien zu einem durchschnittlichen Kurs von 442,8906 Euro. Einen Tag später wurden 11.122 Papiere zu durchschnittlich 449,7108 Euro erworben. Am 26. August folgten 12.233 Aktien zu 452,0896 Euro. Die Käufe am 27. August beliefen sich auf 11.359 Aktien zu einem Durchschnittskurs von 446,9510 Euro. Zum Abschluss der Woche erwarb Allianz am 28. August weitere 11.621 Aktien zu durchschnittlich 451,2566 Euro.

Die Allianz SE setzt ihr im März angekündigtes Aktienrückkaufprogramm fort. Wie der Münchner Versicherungs- und Finanzkonzern am 1. September mitteilte, wurden zwischen dem 24. und 28. August 2026 insgesamt 57.715 eigene Aktien über die Börse erworben. Die Transaktionen erfolgten im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie über die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis EU und Turquoise EU. Abgewickelt wurden die Käufe durch eine von Allianz beauftragte Bank.

**Allianz kauft weitere eigene Aktien zurück – gesellschaftlicher Wandel größte Sorge in Deutschland**

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Seit dem Start des Rückkaufprogramms am 13. März 2026 summiert sich die Zahl der erworbenen Aktien damit auf 5.448.823 Stück. Die detaillierten Angaben zu den einzelnen Transaktionen hat Allianz auf seiner Internetseite veröffentlicht. Aktienrückkäufe dienen unter anderem dazu, überschüssiges Kapital an die Aktionäre zurückzuführen und die Zahl der ausstehenden Aktien zu verringern. Dadurch kann sich – bei unveränderten Gewinnen – der Gewinn je Aktie rechnerisch erhöhen.

Parallel dazu veröffentlichte Allianz Ergebnisse einer internationalen Sorgen-Umfrage. Demnach ist der rasche politische und gesellschaftliche Wandel für die Menschen in Deutschland derzeit das wichtigste Problem. Rund die Hälfte der Befragten nannte dieses Thema als größte Sorge. Gemeint sind insbesondere soziale Ungleichheit, eine zunehmende gesellschaftliche Polarisierung, die Angst vor Kriegen und Zweifel an der Stabilität demokratischer Institutionen.

Die Untersuchung wurde vom Institut Ipsos im Auftrag der Allianz zwischen April und Juni durchgeführt. Befragt wurden insgesamt 10.000 Menschen in zehn Ländern. In Deutschland folgten auf den gesellschaftlichen Wandel die Themen Gesundheit, die 44 Prozent nannten, und Finanzen mit 43 Prozent.

Besonders ausgeprägt ist die Sorge vor Veränderungen bei den Babyboomern der Jahrgänge 1945 bis 1965. In dieser Gruppe äußerten 57 Prozent entsprechende Bedenken. Bei den über 60-Jährigen steht allerdings die eigene Gesundheit an erster Stelle.

International fällt das Bild deutlich anders aus: Im Durchschnitt aller zehn Länder rangiert der gesellschaftliche Wandel mit 28 Prozent lediglich auf Platz fünf. In vielen Staaten dominieren allgemeine Zukunfts- und Sicherheitsfragen sowie Gesundheit oder finanzielle Sorgen.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 449,2EUR auf Lang & Schwarz (03. September 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.

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