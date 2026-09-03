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    Siemens Energy rutscht ab – doch Analysten sehen eine Chance

    Siemens Energy rutscht ab – doch Analysten sehen eine Chance
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Die Aktien von Siemens Energy haben ihre seit Mitte August andauernde Schwächephase am Dienstag zunächst ausgeweitet. Der Kurs fiel zeitweise um knapp zwei Prozent auf 139,50 Euro und damit auf den niedrigsten Stand seit Mitte August. Im weiteren Handelsverlauf erholten sich die Papiere jedoch teilweise; zuletzt lag das Minus bei rund 0,7 Prozent bei 141,20 Euro. Bereits am Vortag waren die Aktien des Energietechnikkonzerns um etwa fünf Prozent eingebrochen.

    Auslöser für die jüngsten Verkäufe war ein Bericht des Technologieportals „The Information“. Demnach erwägt Elon Musks Raumfahrt- und KI-Unternehmen SpaceX, Komponenten für Gasturbinen selbst zu fertigen. Hintergrund ist der stark steigende Strombedarf eigener Rechenzentren. Besonders bei Bauteilen wie Lauf- und Leitschaufeln gibt es offenbar Engpässe, die den Ausbau der Stromerzeugung bremsen könnten.

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    Anleger werteten die Nachricht zunächst als potenzielle Konkurrenz für etablierte Anbieter wie Siemens Energy. Analysten von JPMorgan und Jefferies relativierten diese Befürchtungen jedoch deutlich. JPMorgan-Experte Phil Buller verwies darauf, dass Musk bereits im Februar von der Notwendigkeit gesprochen habe, bestimmte Komponenten intern herzustellen. Neu sei daher vor allem die Konkretisierung der Pläne, nicht aber die grundsätzliche Stoßrichtung.

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    Nach Einschätzung Bullers deutet bislang nichts darauf hin, dass SpaceX in den vollständigen Bau von Gasturbinen einsteigen will. Vielmehr gehe es um einzelne, schwer verfügbare Komponenten zur Deckung des eigenen Bedarfs. Gespräche mit SpaceX und dem Turbinenblatthersteller Howmet hätten diese Einschätzung bestätigt. Für die Anbieter von Gasturbinen könne ein zusätzlicher Lieferant sogar positiv sein, weil er zur Entspannung von Engpässen beitragen und den Ausbau der Kapazitäten unterstützen könnte.

    Auch Jefferies hält an seiner positiven Bewertung fest. Das Analysehaus bestätigte die Kaufempfehlung („Buy“) und das Kursziel von 215 Euro. JPMorgan beließ Siemens Energy auf „Overweight“ mit einem Kursziel von 245 Euro. Jefferies betonte, der Schritt von SpaceX unterstreiche die außerordentlich hohe und voraussichtlich langfristig stabile Stromnachfrage durch Rechenzentren. Bis neue Produktionskapazitäten aufgebaut seien, dürften allerdings mehrere Jahre vergehen. Kurzfristige Auswirkungen auf Preise und Margen seien daher kaum zu erwarten.

    Für Siemens Energy ist das Gasturbinen-Geschäft zudem nur ein Teil der Investmentstory. Nach Einschätzung von JPMorgan entfallen darauf derzeit rund zehn Prozent des Konzernumsatzes. Entscheidend bleiben damit die Perspektiven in den übrigen Geschäftsfeldern, insbesondere beim Netzausbau und bei der Energietechnik. In Anlegerforen wurde der Rücksetzer teils als Einstiegsgelegenheit, teils als Zeichen einer überhöhten Bewertung interpretiert. Verlässliche Rückschlüsse auf den weiteren Kursverlauf lassen sich daraus jedoch nicht ableiten.



    Siemens Energy

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    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 142,8EUR auf Lang & Schwarz (03. September 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.




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