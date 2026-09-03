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    Telekom kauft Aktien zurück – doch beim Glasfaserausbau stockt es

    Telekom kauft Aktien zurück – doch beim Glasfaserausbau stockt es
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    **Deutsche Telekom kauft eigene Aktien zurück – Glasfaserausbau bleibt Herausforderung**

    Die Deutsche Telekom hat ihr Aktienrückkaufprogramm in der vergangenen Woche fortgesetzt. Zwischen dem 24. und 28. August 2026 erwarb der Bonner Konzern insgesamt 2,03 Millionen eigene Aktien über den elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra). Der Gesamtkaufpreis ohne Erwerbsnebenkosten belief sich auf rund 58,1 Millionen Euro. Der durchschnittliche Kaufpreis lag je nach Handelstag zwischen 28,22 und 29,13 Euro.

    Den größten Umfang hatten die Käufe am 27. und 28. August mit zusammen knapp 1,17 Millionen Aktien. Seit Beginn des am 10. August angekündigten Programms summiert sich die Zahl der zurückgekauften Aktien damit auf 5,18 Millionen Stück. Die Transaktionen werden von einer beauftragten Bank durchgeführt. Einzelheiten zu den jeweiligen Geschäften veröffentlicht die Telekom auf ihrer Investor-Relations-Internetseite.

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    Der Rückkauf wird an der Börse als Signal für eine gestiegene Kaufkraft des Unternehmens und als potenziell kursstützend bewertet. Einen unmittelbaren Effekt auf das Ergebnis je Aktie dürfte es allerdings erst geben, wenn die Aktien eingezogen werden. Marktbeobachter verweisen zugleich darauf, dass die Telekom traditionell als defensiver, eher wenig dynamischer Wert gilt. Zudem hängt die Kursentwicklung maßgeblich von der US-Mobilfunktochter T-Mobile US ab. Deren Aktie hat im Jahresverlauf deutlich nachgegeben, was den Telekom-Kurs belastet. Gleichzeitig konzentriert sich das Anlegerinteresse stark auf Technologiewerte und das Thema künstliche Intelligenz.

    Operativ steht die Telekom vor einer weiteren Herausforderung: Der Glasfaserausbau schreitet voran, doch die Nachfrage bleibt verhalten. Einer Analyse von IW Consult im Auftrag des Branchenverbands Breko zufolge waren im Juni bei 28,7 Millionen Haushalten und Unternehmen Glasfaseranschlüsse verfügbar. Tatsächlich aktiviert war die Technologie jedoch nur bei 7,9 Millionen Kunden. Die Aufnahmerate lag damit bei 27,5 Prozent und kaum höher als ein Jahr zuvor.

    Als Gründe gelten unter anderem höhere Preise, die weiterhin ausreichende Leistungsfähigkeit von VDSL sowie Schwierigkeiten bei Mietern, deren Vermieter einen Anschluss verhindern. Zugleich steigen die Anforderungen durch Homeoffice, digitale Anwendungen und künstliche Intelligenz. Die Branche leidet jedoch unter hohen Ausbaukosten, knappen Kassen und zurückhaltenden Investoren.

    Umstritten bleibt die Abschaltung der bestehenden DSL-Netze. Der Breko fordert einen verbindlichen Ausstieg bis 2035, während die Telekom die Entscheidung selbst steuern möchte. Parallel sorgen Berichte über einen möglichen milliardenschweren Rechtsstreit im Zusammenhang mit der T-Mobile-Sprint-Fusion sowie ein geplantes Mitarbeitervorsorgedepot unter dem Namen „Magenta Finance“ für zusätzliche Aufmerksamkeit.



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    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 29,05EUR auf Lang & Schwarz (03. September 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.




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