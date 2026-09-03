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    Fidelity senkt Wienerberger-Anteil – Halbjahresbericht veröffentlicht

    Fidelity senkt Wienerberger-Anteil – Halbjahresbericht veröffentlicht
    Foto: Wienerberger AG

    **Wienerberger veröffentlicht Halbjahresbericht und meldet veränderte Fidelity-Beteiligung**

    Die Wienerberger AG hat am 1. September 2026 ihren Halbjahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht. Der Bericht ist gemäß § 125 Börsegesetz ab sofort in deutscher und englischer Sprache auf der Internetseite des Wienerberger-Konzerns abrufbar. Die Veröffentlichung erfolgte über den Finanznachrichtendienst EQS. Der im Dokument ausgewiesene Bericht trägt das Datum 12. August 2026.

    Mit der Bekanntmachung erfüllt der börsennotierte Wienerberger-Konzern seine gesetzlichen Veröffentlichungspflichten. Inhaltliche Kennzahlen oder Aussagen zur Geschäftsentwicklung des ersten Halbjahres sind in der vorliegenden EQS-Mitteilung nicht enthalten. Für eine Bewertung von Umsatz, Ergebnis, Verschuldung oder Ausblick ist daher der vollständige Halbjahresbericht maßgeblich. Wienerberger hat seinen Sitz in Wien und ist auf der Unternehmenswebsite unter www.wienerberger.com erreichbar.

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    Bereits am 31. August hatte Wienerberger zudem eine Veränderung in der Aktionärsstruktur bekannt gegeben. Die US-amerikanische Investmentgesellschaft FMR LLC mit Sitz in Wilmington, Delaware, meldete eine Unterschreitung ihrer bisherigen Beteiligungsschwelle. Als Grund der Mitteilung wurde der Erwerb beziehungsweise die Veräußerung von Aktien und Stimmrechten angegeben. Die relevante Schwellenberührung erfolgte am 27. August 2026.

    FMR LLC hielt zu diesem Zeitpunkt unmittelbar oder über kontrollierte Gesellschaften insgesamt 6,55 Prozent der Stimmrechte an Wienerberger. Davon entfielen 6,22 Prozentpunkte beziehungsweise 6.810.545 Stimmrechte auf Aktien. Weitere 0,33 Prozentpunkte entsprachen Finanzinstrumenten, konkret einem Stock Loan mit 357.300 potenziell relevanten Stimmrechten. In der vorherigen Meldung war die Gesamtposition noch mit 6,85 Prozent ausgewiesen worden. Der Aktienanteil lag damals bei 6,65 Prozent, der Anteil aus Finanzinstrumenten bei 0,20 Prozent.

    Die Mitteilung weist außerdem darauf hin, dass die Fidelity Management & Research Company LLC, ein von FMR kontrolliertes Unternehmen, die Vier-Prozent-Schwelle nach unten durchbrochen hat. Innerhalb der Beteiligungskette entfallen unter anderem 3,93 Prozent auf die Fidelity Management & Research Company LLC, 0,25 Prozent auf die FMR Investment Management (UK) Limited, 0,39 Prozent auf die Fidelity Management Trust Company, 1,78 Prozent auf die FIAM LLC sowie 0,20 Prozent auf die Fidelity Institutional Asset Management Trust Company.

    Die Veränderung signalisiert eine moderate Reduzierung der gemeldeten Fidelity-Position, bedeutet jedoch weiterhin eine Beteiligung von mehr als sechs Prozent an Wienerberger. Angaben zu einer strategischen Neubewertung oder zu den Motiven der Transaktion enthält die Veröffentlichung nicht.



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    Die Wienerberger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 18,74EUR auf Lang & Schwarz (03. September 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.




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