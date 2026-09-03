Newron erreicht Meilenstein bei Evenamide: Zulassung rückt näher

Bislang wurden 996 Patienten in das 42 Tage dauernde Screening aufgenommen. 411 Teilnehmer sind bereits einer Behandlung zugewiesen, bei 352 weiteren läuft die Eignungsprüfung noch. Newron geht davon aus, dass mindestens 200 dieser Patienten die strengen Kriterien erfüllen und noch randomisiert werden können. Damit soll die im Studienprotokoll vorgesehene Mindestzahl von 600 Studienteilnehmern erreicht werden.

Newron Pharmaceuticals hat das Screening für die Rekrutierung in der potenziell zulassungsrelevanten Phase-3-Studie ENIGMA-TRS 1 abgeschlossen. Das italienische Biopharmaunternehmen untersucht darin den Wirkstoff Evenamide als Zusatztherapie für Patienten mit behandlungsresistenter Schizophrenie (TRS). Nach Unternehmensangaben sollen die letzten geeigneten Teilnehmer bis etwa Mitte Oktober randomisiert werden. Die ersten Top-line-Ergebnisse der zwölfwöchigen Behandlungsphase werden im ersten Quartal 2027 erwartet.

ENIGMA-TRS 1 ist als internationale, einjährige, randomisierte, doppelblinde und placebokontrollierte Phase-3-Studie angelegt. Untersucht werden zwei Dosierungen von Evenamide – 15 und 30 Milligramm jeweils zweimal täglich – im Vergleich zu Placebo. Die Patienten erhalten den Wirkstoff zusätzlich zu ihrer bisherigen antipsychotischen Behandlung, darunter auch Clozapin. Studienzentren in Europa, Asien, Lateinamerika und Kanada sind beteiligt.

Primärer Wirksamkeitsendpunkt ist die Veränderung der Symptomatik nach zwölf Wochen, gemessen anhand der Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS). Die Studie wird anschließend verblindet und placebokontrolliert bis zu den Zeitpunkten nach 26 und 52 Wochen fortgeführt. Neben der Wirksamkeit stehen damit auch Verträglichkeit und Sicherheit im Fokus.

Für Newron ist der Fortschritt strategisch bedeutsam. Evenamide könnte nach Einschätzung des Unternehmens die erste Zusatztherapie für TRS-Patienten sowie für Schizophreniepatienten mit unzureichendem Ansprechen auf bestehende Medikamente werden. Der Wirkstoff verfolgt einen neuartigen Ansatz: Er blockiert selektiv spannungsgesteuerte Natriumkanäle und soll dadurch eine krankhaft erhöhte Glutamatfreisetzung normalisieren. Damit unterscheidet sich Evenamide vom Wirkprinzip der meisten etablierten Antipsychotika, die primär auf das Dopaminsystem zielen.

Frühere Phase-2- und Phase-3-Untersuchungen hätten signifikante und im Zeitverlauf zunehmende Verbesserungen bei wichtigen Wirksamkeitsparametern sowie ein günstiges Sicherheitsprofil gezeigt, erklärt Newron. Eine Zulassung ist damit jedoch keineswegs gesichert. Entscheidend sind die Ergebnisse der laufenden Studie und die anschließende Bewertung durch die Behörden.

Newron verfügt mit Safinamid, vermarktet unter dem Namen Xadago zur Behandlung der Parkinson-Krankheit, bereits über ein zugelassenes Produkt. Für Evenamide bestehen zudem Partnerschaften mit EA Pharma, einer Tochtergesellschaft von Eisai, für Japan und weitere asiatische Märkte sowie mit Myung In Pharm für Südkorea.

Die Newron Pharmaceuticals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 13,05EUR auf Lang & Schwarz (03. September 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.

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