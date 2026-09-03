🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNewron Pharmaceuticals AktievorwärtsNachrichten zu Newron Pharmaceuticals
    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Newron erreicht Meilenstein bei Evenamide: Zulassung rückt näher

    Newron erreicht Meilenstein bei Evenamide: Zulassung rückt näher
    Foto: Newron Pharmaceuticals SpA

    **Newron erreicht wichtigen Meilenstein bei Phase-3-Studie zu Evenamide**

    Newron Pharmaceuticals hat das Screening für die Rekrutierung in der potenziell zulassungsrelevanten Phase-3-Studie ENIGMA-TRS 1 abgeschlossen. Das italienische Biopharmaunternehmen untersucht darin den Wirkstoff Evenamide als Zusatztherapie für Patienten mit behandlungsresistenter Schizophrenie (TRS). Nach Unternehmensangaben sollen die letzten geeigneten Teilnehmer bis etwa Mitte Oktober randomisiert werden. Die ersten Top-line-Ergebnisse der zwölfwöchigen Behandlungsphase werden im ersten Quartal 2027 erwartet.

    Bislang wurden 996 Patienten in das 42 Tage dauernde Screening aufgenommen. 411 Teilnehmer sind bereits einer Behandlung zugewiesen, bei 352 weiteren läuft die Eignungsprüfung noch. Newron geht davon aus, dass mindestens 200 dieser Patienten die strengen Kriterien erfüllen und noch randomisiert werden können. Damit soll die im Studienprotokoll vorgesehene Mindestzahl von 600 Studienteilnehmern erreicht werden.

    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.

    ENIGMA-TRS 1 ist als internationale, einjährige, randomisierte, doppelblinde und placebokontrollierte Phase-3-Studie angelegt. Untersucht werden zwei Dosierungen von Evenamide – 15 und 30 Milligramm jeweils zweimal täglich – im Vergleich zu Placebo. Die Patienten erhalten den Wirkstoff zusätzlich zu ihrer bisherigen antipsychotischen Behandlung, darunter auch Clozapin. Studienzentren in Europa, Asien, Lateinamerika und Kanada sind beteiligt.

    Primärer Wirksamkeitsendpunkt ist die Veränderung der Symptomatik nach zwölf Wochen, gemessen anhand der Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS). Die Studie wird anschließend verblindet und placebokontrolliert bis zu den Zeitpunkten nach 26 und 52 Wochen fortgeführt. Neben der Wirksamkeit stehen damit auch Verträglichkeit und Sicherheit im Fokus.

    Für Newron ist der Fortschritt strategisch bedeutsam. Evenamide könnte nach Einschätzung des Unternehmens die erste Zusatztherapie für TRS-Patienten sowie für Schizophreniepatienten mit unzureichendem Ansprechen auf bestehende Medikamente werden. Der Wirkstoff verfolgt einen neuartigen Ansatz: Er blockiert selektiv spannungsgesteuerte Natriumkanäle und soll dadurch eine krankhaft erhöhte Glutamatfreisetzung normalisieren. Damit unterscheidet sich Evenamide vom Wirkprinzip der meisten etablierten Antipsychotika, die primär auf das Dopaminsystem zielen.

    Frühere Phase-2- und Phase-3-Untersuchungen hätten signifikante und im Zeitverlauf zunehmende Verbesserungen bei wichtigen Wirksamkeitsparametern sowie ein günstiges Sicherheitsprofil gezeigt, erklärt Newron. Eine Zulassung ist damit jedoch keineswegs gesichert. Entscheidend sind die Ergebnisse der laufenden Studie und die anschließende Bewertung durch die Behörden.

    Newron verfügt mit Safinamid, vermarktet unter dem Namen Xadago zur Behandlung der Parkinson-Krankheit, bereits über ein zugelassenes Produkt. Für Evenamide bestehen zudem Partnerschaften mit EA Pharma, einer Tochtergesellschaft von Eisai, für Japan und weitere asiatische Märkte sowie mit Myung In Pharm für Südkorea.



    Newron Pharmaceuticals

    +0,38 %
    -2,26 %
    +2,37 %
    -7,83 %
    +38,35 %
    +123,28 %
    +564,78 %
    -15,04 %
    ISIN:IT0004147952WKN:A0LF18
    Newron Pharmaceuticals direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Newron Pharmaceuticals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 13,05EUR auf Lang & Schwarz (03. September 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Newron erreicht Meilenstein bei Evenamide: Zulassung rückt näher **Newron erreicht wichtigen Meilenstein bei Phase-3-Studie zu Evenamide** Newron Pharmaceuticals hat das Screening für die Rekrutierung in der potenziell zulassungsrelevanten Phase-3-Studie ENIGMA-TRS 1 abgeschlossen. Das italienische …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     