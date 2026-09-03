Niederlande ziehen Gold aus Nordamerika ab – wegen geopolitischer Risiken

Nach der Umschichtung lagern nun gut 32 Prozent der niederländischen Goldreserven in den Tresoren der Bank of England. Knapp 31 Prozent befinden sich im eigenen Land. Der Anteil in New York sank von zuvor gut 31 auf 18,5 Prozent. Kanada kommt ebenfalls auf 18,5 Prozent, nachdem dort zuvor 19,7 Prozent der Bestände lagerten. Insgesamt verfügten die Niederlande bislang über 313 Tonnen Gold in Nordamerika.

Die niederländische Zentralbank DNB verlagert einen erheblichen Teil ihrer Goldreserven aus Nordamerika nach Europa. Rund 86 Tonnen wurden aus den Lagerstätten in New York und Ottawa abgezogen und nach London transferiert. Die DNB begründet den Schritt mit einer ausgewogeneren geografischen Verteilung der Bestände und der Notwendigkeit, angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen die Krisenvorsorge zu stärken.

Die DNB verweist darauf, dass in London gelagertes Gold den internationalen Handelsstandards entspreche und besonders liquide sei. Dadurch könne es im Krisenfall schnell eingesetzt oder gehandelt werden. Einen direkten Zusammenhang mit politischen Angriffen von US-Präsident Donald Trump auf die US-Notenbank Fed stellt die Zentralbank nicht her. Die Diskussion über eine Rückführung deutscher Goldreserven aus New York nach Deutschland dürfte durch den niederländischen Schritt dennoch neue Impulse erhalten. Die Bundesbank sieht dafür bislang keinen Anlass. Von ihren rund 3.350 Tonnen lagern 51 Prozent in Frankfurt, etwa 37 Prozent in New York und gut zwölf Prozent in London.

Unterdessen stellt US-Finanzminister Scott Bessent neue Sanktionen gegen iranische Banken in Aussicht. Wahrscheinlich werde noch in dieser Woche eine Maßnahme angekündigt, eine weitere solle in der kommenden Woche folgen, sagte Bessent bei einem G20-Treffen. Die USA stimmten sich dabei mit Verbündeten wie der Europäischen Union und Großbritannien ab. Zudem sollen Vermögenswerte der iranischen Revolutionsgarden aufgespürt werden, darunter Konten auf den Britischen Jungferninseln. Geplant sind offenbar auch Sekundärsanktionen gegen Unternehmen und Staaten in den Bereichen digitale Vermögenswerte, Technologie, Gold, Luftfahrt und Schifffahrt.

Im Technologiesektor stellt TCL seine weiterentwickelte Mobilstrategie vor. Der Konzern setzt auf solide Smartphone-Grundfunktionen sowie die NXTPAPER-Displaytechnologie, die Blendungen reduzieren und den Sehkomfort erhöhen soll. TCL kündigte zudem die Integration der Technologie in AMOLED-Displays an. Auf der IFA will das Unternehmen neue Smartphones, Tablets und Wearables präsentieren.

Der Reiseausstatter TUMI bringt für Herbst und Winter 2026 eine von alpinen Landschaften inspirierte Kollektion heraus. Neue Farben, Materialien und Modelle ergänzen unter anderem die Linien Alpha, Harrison und Voyageur. Markenbotschafter ist Formel-1-Fahrer Lando Norris.

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 4.433USD auf Lang & Schwarz (03. September 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.

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