Zinsentscheide, US-Jobdaten, Apple: Das bewegt die Märkte im September

Zum Auftakt am Dienstag, 1. September, werden wichtige Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe in Europa, China und den USA veröffentlicht. Sie sollen Hinweise darauf geben, ob sich die globale Industrie stabilisiert. Ergänzend stehen Inflationsdaten aus dem Euroraum sowie Arbeitsmarkt- und Wachstumszahlen auf der Agenda. Auf Unternehmensseite berichten unter anderem Swiss Life, Gerresheimer, Nio, Medtronic, Dell Technologies und Palo Alto Networks. In Hamburg beginnt zudem die Pressekonferenz zur Schifffahrtsmesse SMM 2026.

Die erste Septemberhälfte bringt eine hohe Dichte an Konjunkturdaten, Unternehmensberichten und politischen Entscheidungen. Für die Finanzmärkte stehen vor allem die Geldpolitik, die Entwicklung der US-Wirtschaft und die Aussichten der deutschen Industrie im Mittelpunkt.

Am 2. und 3. September richtet sich der Blick auf die Vereinigten Staaten. Der ADP-Beschäftigungsbericht, Auftragseingänge und das Beige Book der US-Notenbank liefern Anhaltspunkte für die weitere Zinsentwicklung. In Kanada entscheidet die Zentralbank über ihren Leitzins. Zugleich präsentieren Broadcom, Hewlett Packard Enterprise und Snowflake Geschäftszahlen. In Deutschland stehen die Herbstprognosen von DIW, Ifo und IWH im Fokus. Der Maschinenbauverband VDMA und der Chemieverband VCI informieren über die Lage ihrer Branchen. Die Deutsche Börse überprüft außerdem die Zusammensetzung der DAX-Indizes.

Der zentrale Wochenhöhepunkt folgt am Freitag, 4. September, mit dem US-Arbeitsmarktbericht für August. Die Daten dürften maßgeblich beeinflussen, wie die Märkte die nächsten Schritte der Federal Reserve einschätzen. In Deutschland werden Auftragseingänge der Industrie und Umsätze im Dienstleistungssektor veröffentlicht. Parallel startet in Berlin die Elektronikmesse IFA 2026.

Nach dem US-Feiertag am 7. September nimmt die politische und wirtschaftliche Agenda weiter an Fahrt auf. In Berlin beginnt die Haushaltswoche des Bundestags mit den Beratungen zum Etatentwurf 2027. Im Mittelpunkt stehen unter anderem Verkehr, Umwelt, Digitalisierung und Wirtschaft. In Hamburg findet der Deutsche Luft- und Raumfahrtkongress statt, in Frankfurt die Automechanika.

Am 9. September sorgt Apples Produktpräsentation für Aufmerksamkeit. Auch Inditex legt Halbjahreszahlen vor. Einen Tag später entscheidet die Europäische Zentralbank über die Leitzinsen. Gleichzeitig werden deutsche Verbraucherpreise sowie US-Erzeugerpreise und Immobiliendaten veröffentlicht.

Zum Abschluss prägen am 11. September die US-Verbraucherpreise, das Verbrauchervertrauen und der russische Zinsentscheid die Märkte. Am 15. September folgen chinesische Einzelhandels- und Industriedaten sowie der deutsche ZEW-Index. Zudem beschäftigen Prozesse zu Finanzbetrug und App-Rabatten die Öffentlichkeit.

Weizen wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 774,1PKT auf Ariva Indikation (02. September 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.