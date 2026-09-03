Iran-Konflikt: Warum jetzt Ölpreise, Inflation und Börsen zittern

Vermittlungsbemühungen mehrerer Regionalstaaten laufen bereits. Delegationen aus Pakistan, Katar und Oman reisten nach Teheran, um eine neue Gesprächsrunde in Gang zu setzen. Der Konflikt steckt jedoch rund ein halbes Jahr nach seinem Beginn in einer Sackgasse. Iran fordert Zugeständnisse auf Grundlage eines im Juni vereinbarten Rahmenabkommens, während US-Präsident Donald Trump den wirtschaftlichen Druck weiter erhöhen will.

Im festgefahrenen Konflikt zwischen Iran und den USA zeichnet sich trotz neuer militärischer Eskalationen weiterhin ein möglicher diplomatischer Ausweg ab. Irans Präsident Massud Peseschkian erklärte beim Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in Bischkek, Teheran werde unverzüglich zu seinen Verpflichtungen zurückkehren, sofern auch die Vereinigten Staaten ihre Zusagen einhielten. Außenminister Abbas Araghtschi bekräftigte ebenfalls, dass die Tür für Verhandlungen offen bleibe.

Gleichzeitig ist die Lage militärisch erneut eskaliert. Das US-Militär meldete Angriffe auf Ziele der iranischen Revolutionsgarden. Washington begründete die Operationen mit iranischen Angriffen auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus sowie auf US-Truppen in der Region. Iran reagierte mit Raketenangriffen auf US-Stützpunkte in Jordanien; nach jordanischen Angaben wurden die Geschosse abgefangen.

Besondere Bedeutung hat die Straße von Hormus, durch die ein erheblicher Teil des weltweiten Öl-, Gas- und Düngemittelhandels läuft. Nach einem weiteren Angriff auf einen Öltanker nahe Oman blieb die Urheberschaft zunächst ungeklärt. Der Iran versucht nach Angaben westlicher Stellen, den Schiffsverkehr durch Drohungen und Angriffe weitgehend zu behindern. Die USA eskortieren inzwischen Schiffe entlang der omanischen Küste.

Trump sorgte zudem mit dem Vorschlag für Aufmerksamkeit, die Meerenge in „Trump-Straße“ umzubenennen. Der Vorstoß gilt vor allem als Provokation. Eine tatsächliche Umbenennung wäre völkerrechtlich und praktisch kaum durchsetzbar, da Iran und Oman Anrainerstaaten sind.

Für die Energiemärkte bedeutet die Unsicherheit einen deutlichen Risikoaufschlag. Zwar könnten höhere Ölpreise die Nachfrage bremsen und alternative Transportwege attraktiver machen. Eine länger anhaltende Blockade würde jedoch die Inflation weltweit verstärken und die Konjunktur belasten. Dass Aktienmärkte bislang vergleichsweise gelassen reagieren, wird kritisch hinterfragt.

Zusätzliche Sorgen gelten der hohen globalen Verschuldung, möglichen kreditfinanzierten Unternehmensgewinnen und den enormen Investitionen in künstliche Intelligenz. Unklar bleibt, ob die erwarteten Erträge die Finanzierungskosten rechtfertigen. Sollten Nachfrage, Wachstum oder Refinanzierung nachlassen, könnten sich aus Energiekrise, Schuldenlast und überhöhten Technologieerwartungen erhebliche Risiken für die Finanzmärkte ergeben.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 94,44USD auf Lang & Schwarz (03. September 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.