BlackRock überschreitet bei AT&S kurz die Vier-Prozent-Schwelle

Zum Stichtag 28. August hielt BlackRock, Inc. insgesamt 4,06 Prozent der Stimmrechte an AT&S. Damit lag die Beteiligung über der zuvor gemeldeten Gesamtposition von 3,94 Prozent. Der Anteil setzte sich aus 2,92 Prozent beziehungsweise 1.135.922 direkt gehaltenen Aktien sowie 1,14 Prozent aus Finanzinstrumenten zusammen. Bei den Finanzinstrumenten handelte es sich um Differenzkontrakte (CFDs) mit Barausgleich, die 441.929 Stimmrechten entsprachen. Grundlage der Berechnung waren insgesamt 38,85 Millionen Stimmrechte bei AT&S.

Der US-Vermögensverwalter BlackRock hat seine Beteiligung am österreichischen Leiterplattenhersteller AT&S binnen weniger Tage deutlich verändert. Aus den am 31. August und 1. September 2026 veröffentlichten Stimmrechtsmitteilungen geht hervor, dass BlackRock zunächst die gesetzliche Meldeschwelle von vier Prozent überschritt, bevor der Gesamtanteil wieder darunter sank.

Die Mitteilung wurde am 31. August in London veröffentlicht. Als Grund der Meldung nennt BlackRock den Erwerb beziehungsweise die Veräußerung von Aktien und Stimmrechten. Die Beteiligung wird über eine umfangreiche Kette kontrollierter Gesellschaften gehalten, die von BlackRock, Inc. über verschiedene Holding- und Investmentgesellschaften bis hin zu Fonds- und Asset-Management-Einheiten reicht. Eine einzelne natürliche oder juristische Person außerhalb des BlackRock-Konzerns wird als kontrollierende Partei nicht angegeben.

Bereits am folgenden Handelstag kam es zur Gegenbewegung: Zum 31. August sank die Gesamtposition auf 3,94 Prozent und damit wieder unter die Vier-Prozent-Schwelle. In der am 1. September veröffentlichten Meldung weist BlackRock 2,80 Prozent aus Aktien und weitere 1,13 Prozent aus Finanzinstrumenten aus. Die Zahl der gehaltenen Aktien verringerte sich auf 1.088.939, während die über CFDs repräsentierten Stimmrechte auf 439.848 zurückgingen.

Damit reduzierte BlackRock seine Aktienposition im Vergleich zur vorherigen Meldung um 46.983 Stimmrechte. Bei den Finanzinstrumenten betrug der Rückgang 2.081 Stimmrechte. Insgesamt verringerte sich die gemeldete Beteiligung um 0,12 Prozentpunkte. Die zweite Veröffentlichung erfolgte ausdrücklich, weil der Gesamtanteil von BlackRock unter vier Prozent gefallen war.

Die Meldungen enthalten keine Angaben zu strategischen Absichten oder einer Einflussnahme auf die Unternehmensführung von AT&S. Sie dienen der gesetzlich vorgeschriebenen Transparenz über wesentliche Veränderungen bei Stimmrechten und meldepflichtigen Finanzinstrumenten. EQS veröffentlichte die Mitteilungen im Auftrag von AT&S mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung.

Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 150,9EUR auf Lang & Schwarz (03. September 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.