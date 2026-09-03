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    VW vor Krisensitzung: IG Metall stellt sich gegen Werksschließungen

    VW vor Krisensitzung: IG Metall stellt sich gegen Werksschließungen
    Foto: Ole Spata - dpa

    **VW vor heikler Aufsichtsratssitzung: Gewerkschaft lehnt Werksschließungen ab**

    Im Streit über den Sparkurs bei Volkswagen verschärft sich der Konflikt zwischen Konzernführung und Arbeitnehmervertretern. Vor einer erwarteten Aufsichtsratssitzung hat IG-Metall-Chefin Christiane Benner Vorstandschef Oliver Blume schwere Fehler im Umgang mit der Belegschaft vorgeworfen. Die Ankündigung möglicher Werksschließungen verstoße gegen bestehende Betriebsvereinbarungen und missachte die historische Verantwortung des Konzerns, sagte Benner der „Augsburger Allgemeinen“.

    „Mit der IG Metall werden die Werke in Emden, Zwickau, Hannover und Neckarsulm nicht geschlossen“, kündigte die Gewerkschafterin an. Benner ist Mitglied des Aufsichtsrats und stellvertretende Vorsitzende des Kontrollgremiums. Sie verwies auf eine Ende 2024 geschlossene Vereinbarung, die unter anderem einen sozialverträglichen Abbau von rund 50.000 Stellen bis 2030, Beschäftigungssicherung sowie Investitionen in Standorte und Produkte vorsieht. Die Beschäftigten hätten dafür auch finanzielle Zugeständnisse gemacht.

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    Aus Sicht des VW-Vorstands reichen die bisherigen Maßnahmen jedoch nicht aus. Im Raum steht der Abbau weiterer Zehntausender Stellen. Für die Werke in Emden, Hannover und Zwickau sowie das Audi-Werk in Neckarsulm sieht Volkswagen bislang keine wirtschaftlich tragfähige Nachfolgebelegung für die 2030er-Jahre. Finanzvorstand Arno Antlitz erklärte bei einer Sonderbetriebsversammlung in Hannover, europaweit müssten Kapazitäten für rund 500.000 Fahrzeuge reduziert werden. Andernfalls drohe ein dauerhafter Kostennachteil von etwa 1,5 Milliarden Euro jährlich.

    Als Belastungen nannte Antlitz unter anderem US-Zölle, rückläufige Verkäufe in China und den zunehmenden Wettbewerb chinesischer Hersteller in Europa. Die Produktionskosten in Hannover lägen trotz Verbesserungen weiterhin deutlich über denen anderer europäischer Werke. Werksschließungen seien gleichwohl die teuerste und letzte Lösung. Alle Standorte sollten nach fairen Kriterien dieselbe Chance erhalten.

    Die Arbeitnehmerseite bezweifelt jedoch, dass der Konzern ausreichend nach Alternativen sucht. Bei einer nicht öffentlichen Versammlung in Hannover, an der nach Betriebsratsangaben rund 5.500 Beschäftigte teilnahmen, kam es zu Szenenapplaus und Buhrufen gegen den Vorstand. Betriebsratschef Stavros Christidis forderte, den Transporter nach 2031 wie vereinbart wieder in Hannover zu bauen. IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger drohte bei ausbleibenden Perspektiven mit einem offenen Konflikt.

    Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer warb für eine Stärkung des Standorts Zwickau. Längere Arbeitszeiten könnten Teil eines Maßnahmenmixes sein, nicht jedoch sinkende Löhne. Zugleich forderte er weniger Regulierung und niedrigere Energiekosten. Benner verlangte darüber hinaus eine europäische Industriepolitik, die heimische Hersteller und Zulieferer besser vor chinesischen Billigimporten schützt.



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