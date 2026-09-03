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    Beiersdorf kauft weiter eigene Aktien – jetzt 238 Mio. Stimmrechte

    Beiersdorf kauft weiter eigene Aktien – jetzt 238 Mio. Stimmrechte
    Foto: Beiersdorf AG

    **Beiersdorf setzt Aktienrückkauf fort – 238 Millionen Stimmrechte gemeldet**

    Die Beiersdorf AG hat den Rückkauf eigener Aktien in der vergangenen Woche fortgesetzt. Wie der Hamburger Konsumgüterkonzern am 31. August 2026 mitteilte, wurden zwischen dem 24. und 28. August insgesamt 280.900 Beiersdorf-Aktien erworben. Die Transaktionen erfolgten im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027, deren Start das Unternehmen am 6. Mai bekannt gegeben hatte. Eine Erweiterung dieser Tranche war am 20. August veröffentlicht worden.

    Die Käufe wurden über mehrere Handelsplätze abgewickelt. Dazu gehörten Xetra sowie die Plattformen TQEX, CEUX und AQEU. Die gewichteten Durchschnittskurse lagen je nach Handelstag zwischen rund 80,24 und 81,26 Euro. Am 24. August erwarb Beiersdorf insgesamt 57.000 Aktien, am 25. August waren es 57.000 Stück. Am 26. August belief sich das Volumen auf 55.400 Aktien, am 27. August auf 56.000 und am 28. August auf 55.500 Aktien. Die Abwicklung erfolgt durch ein von Beiersdorf beauftragtes Kreditinstitut.

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    Seit Beginn des Programms am 6. Mai wurden damit bis einschließlich 28. August insgesamt 1.168.051 eigene Aktien zurückgekauft. Die detaillierten Angaben zu den einzelnen Transaktionen veröffentlicht Beiersdorf auf seiner Investor-Relations-Internetseite. Aktienrückkäufe können unter anderem dazu dienen, überschüssige Liquidität an die Aktionäre zurückzugeben, die Zahl der ausstehenden Aktien zu reduzieren oder eigene Aktien für künftige Unternehmenszwecke vorzuhalten. Aus der Mitteilung geht nicht hervor, ob die zurückgekauften Titel eingezogen werden sollen.

    Parallel dazu meldete Beiersdorf am 1. September eine neue Gesamtzahl der Stimmrechte. Nach Angaben gemäß § 41 Wertpapierhandelsgesetz beläuft sich diese mit Wirkung zum selben Tag auf 238 Millionen. Mehrstimmrechte bestehen nicht. Die Veröffentlichung erfolgte im Zusammenhang mit einer sonstigen Kapitalmaßnahme nach § 41 Abs. 1 WpHG; eine Ausgabe von Bezugsaktien wurde nicht ausgewiesen.

    Die Stimmrechtsmitteilung schafft Transparenz über die aktuelle Kapital- und Stimmrechtsbasis des Konzerns. Sie steht zeitlich im Zusammenhang mit dem laufenden Rückkaufprogramm, lässt jedoch allein keinen eindeutigen Schluss auf eine Veränderung durch die in den vergangenen Wochen erworbenen Aktien zu. Beiersdorf veröffentlicht die Angaben im Rahmen der gesetzlichen kapitalmarktrechtlichen Pflichten. Der Konzern mit Sitz in Hamburg ist unter anderem für Marken wie Nivea, Eucerin und La Prairie bekannt.



    Beiersdorf

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    Beiersdorf direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 76,92EUR auf Lang & Schwarz (03. September 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.




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