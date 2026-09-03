Microsoft-Ausfall legt Outlook weltweit lahm – das steckt dahinter

Microsoft bestätigte die Störung auf seinen offiziellen Statusseiten und führte sie unter der internen Kennung EX1464935. Ursache war nach Angaben des US-Konzerns ein Fehler in der Cloud-Infrastruktur von Exchange Online. Eine zentrale Komponente für Authentifizierung und Verbindungen blockierte demnach den ordnungsgemäßen Zugriff auf die Mailserver. Damit war nicht die lokale Software auf den Endgeräten, sondern die serverseitige Infrastruktur betroffen.

Ein großflächiger Ausfall bei Microsoft hat am Montagabend den E-Mail-Verkehr von Millionen Nutzern weltweit beeinträchtigt. Betroffen waren sowohl Unternehmen, die Microsoft 365 einsetzen, als auch private Nutzer des Dienstes Outlook. Über mehrere Stunden hinweg konnten sich viele Anwender nicht anmelden, Nachrichten weder senden noch empfangen oder ihre Postfächer synchronisieren. Teilweise froren die Anwendungen ein.

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Die Zahl der Störungsmeldungen stieg auf Plattformen wie Downdetector zeitweise auf mehrere Zehntausend. IT-Experten rieten Nutzern deshalb davon ab, ihre lokalen Einstellungen zu verändern oder Outlook neu zu installieren. Auch sollten E-Mails, die im Postausgang festhängen, nicht wiederholt manuell versendet werden. Andernfalls drohen Mehrfachzustellungen, sobald die Systeme die Nachrichten nachträglich verarbeiten.

Microsoft leitete nach eigenen Angaben umgehend Gegenmaßnahmen ein und spielte gezielte Korrekturen auf den betroffenen Servern ein. Im weiteren Verlauf entspannte sich die Lage. Die Telemetriedaten hätten eine deutliche Erholung gezeigt, teilte der Konzern mit. Der Datenverkehr werde schrittweise wieder über die regulären Systeme abgewickelt. Weite Teile der Nutzer konnten die Dienste anschließend wieder verwenden. Vollständig beendet war die Störung zunächst jedoch nicht: In einigen Regionen mussten noch Rückstände im E-Mail-Versand abgearbeitet werden, während die weltweite Synchronisation stabilisiert wurde. Einen exakten Zeitpunkt für die vollständige Wiederherstellung nannte Microsoft zunächst nicht.

An den Finanzmärkten und unter Anlegern richtete sich die Aufmerksamkeit unterdessen auch auf die strategische Positionierung des Konzerns im Geschäft mit künstlicher Intelligenz. Microsoft soll planen, seinen hauseigenen Maia-300-Chip bereits im September vorzustellen und mit dem taiwanischen Auftragsfertiger TSMC über die Produktion von mehr als 300.000 Einheiten bis 2027 verhandeln. Damit könnte der Konzern seine Abhängigkeit von Nvidia-Hardware verringern und die Chips ausgewählten externen Kunden wie Anthropic anbieten. Die jüngste Stärke der Microsoft-Aktie wird allerdings vor allem mit soliden Quartalszahlen und dem Wachstum der Cloudplattform Azure in Verbindung gebracht – nicht primär mit den Maia-Plänen.

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 496,8EUR auf Nasdaq (03. September 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.