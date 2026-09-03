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    Deutsche Post heißt jetzt DHL Group – DZ Bank bleibt bullish

    Deutsche Post heißt jetzt DHL Group – DZ Bank bleibt bullish
    Foto: Jens Schlüter - Deutsche Post DHL

    **DHL Group: Namenswechsel vollzogen, DZ Bank bestätigt Kaufempfehlung**

    Der Bonner Logistikkonzern Deutsche Post tritt seit dem 1. September 2026 offiziell unter dem Namen DHL Group auf. Damit setzte das Unternehmen den Beschluss seiner Hauptversammlung vom Mai um. Die Umbenennung soll der internationalen Ausrichtung des Konzerns Rechnung tragen: Das traditionelle Brief- und Paketgeschäft in Deutschland steht inzwischen nur noch für rund ein Fünftel des Konzernumsatzes.

    Für Verbraucher und Geschäftskunden in Deutschland ändert sich durch den Schritt zunächst nichts. Briefkästen, Filialen und die bekannten Dienstleistungen bleiben unter dem Namen Deutsche Post bestehen. Der Markenname wird künftig jedoch innerhalb der Konzernstruktur einer Tochtergesellschaft zugeordnet, die das deutsche Stammgeschäft mit Briefen und Paketen verantwortet. An der Börse werden die Aktien dagegen nicht mehr unter der Bezeichnung Deutsche Post, sondern als DHL Group gehandelt.

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    Die DZ Bank bewertet die Namensänderung überwiegend neutral. Analyst Armin Kremser bestätigte am Mittwoch seine Kaufempfehlung für die Aktie und beließ den fairen Wert bei 63 Euro. Der Namenswechsel vollziehe lediglich den bereits im Mai gefassten Beschluss der Hauptversammlung und ändere daher nichts an der bisherigen Einschätzung. Positiv beurteilt die Bank allerdings die Ausgliederung des deutschen Geschäfts in eine eigenständige Tochtergesellschaft. Sie könne für mehr Transparenz sorgen und dem Management zusätzliche operative Handlungsfreiheit verschaffen.

    Parallel setzt der Logistikkonzern sein Aktienrückkaufprogramm fort. Nach Angaben aus einer Pflichtmitteilung erwarb die Deutsche Post beziehungsweise DHL Group im Zeitraum vom 24. bis 28. August insgesamt 477.667 eigene Aktien. Der durchschnittliche Rückkaufpreis lag bei 56,5933 Euro, das Gesamtvolumen belief sich auf rund 27,03 Millionen Euro. Die Käufe erfolgten über mehrere Handelsplätze, darunter Xetra, CBOE Europe, Turquoise Europe und Aquis Europe.

    Seit dem Start des aktuellen Rückkaufprogramms am 10. August wurden bis einschließlich 28. August insgesamt 1.878.371 Aktien erworben. Das Programm reduziert die Zahl der ausstehenden Aktien und kann damit den Gewinn je Aktie sowie die Ausschüttungsfähigkeit des Konzerns stützen. Zugleich signalisiert der Rückkauf, dass das Management die eigene Aktie auf dem aktuellen Kursniveau als attraktiv bewertet.

    Mit dem neuen Namen rückt DHL als globale Konzernmarke stärker in den Vordergrund. Die operative Struktur bleibt jedoch unverändert: Das deutsche Postgeschäft wird weiterhin unter der Marke Deutsche Post geführt, während internationale Logistik, Expressversand, Fracht und E-Commerce-Aktivitäten unter DHL gebündelt bleiben.



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    Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 54,77EUR auf Lang & Schwarz (03. September 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.




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