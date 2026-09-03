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    sino AG: Trade-Republic-Verkauf katapultiert Konzerngewinn auf 40,8 Mio.

    **sino AG steigert operatives Ergebnis deutlich – Trade-Republic-Beteiligung treibt Konzerngewinn**

    Die sino AG hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/2026 ihr operatives Ergebnis deutlich verbessert. Der Düsseldorfer Spezialbroker erzielte im Zeitraum von Oktober 2025 bis Juni 2026 ein Ergebnis vor Steuern von 3,49 Millionen Euro. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Anstieg um 187 Prozent; damals hatte das Vorsteuerergebnis bei 1,218 Millionen Euro gelegen. Nach Steuern verblieben bei der sino AG 1,761 Millionen Euro beziehungsweise 0,75 Euro je Aktie.

    Auf Konzernebene fällt der Ergebnissprung noch wesentlich stärker aus. Der Konzernüberschuss dürfte nach Angaben des Unternehmens rund 40,8 Millionen Euro erreichen, was einem Ergebnis je Aktie von etwa 17,45 Euro entspricht. Im Vorjahr hatte der Überschuss lediglich 425.000 Euro oder 0,18 Euro je Aktie betragen. Einen Konzernabschluss zum 30. Juni hat sino allerdings nicht erstellt. Der außergewöhnliche Anstieg geht im Wesentlichen auf einen Veräußerungsgewinn von 38,4 Millionen Euro nach Steuern zurück. Diesen erzielte die sino Beteiligungen GmbH im Dezember 2025 durch den Verkauf von Trade-Republic-Anteilen im Umfang von 0,31 Prozent des Stammkapitals. Grundlage war eine Unternehmensbewertung der Berliner Neobank von 12,5 Milliarden Euro.

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    Sino bleibt dennoch substanziell an Trade Republic beteiligt. Die wirtschaftliche Beteiligung der Tochtergesellschaft liegt den Angaben zufolge derzeit bei rund 1,77 Prozent auf vollständig verwässerter Basis. Aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrags wird der Gewinn aus der Anteilsveräußerung erst im Jahresabschluss der sino AG zum 30. September 2026 als Ertrag aus Gewinnabführung berücksichtigt. Die Steuerquote der sino AG lag deshalb bei vergleichsweise hohen 49,5 Prozent.

    Auch das Brokerage-Geschäft entwickelte sich positiv. Die saldierten Gesamterträge stiegen um 52,2 Prozent auf 10,811 Millionen Euro. Gleichzeitig erhöhten sich die Verwaltungsaufwendungen um 28,15 Prozent auf 7,356 Millionen Euro. Die Zahl der abgewickelten Trades kletterte um 70,74 Prozent auf 1,259 Millionen. Die Zahl der betreuten Depots nahm dagegen nur leicht von 302 auf 308 zu.

    Im dritten Quartal wuchsen die operativen Erträge um 26,6 Prozent auf 3,473 Millionen Euro. Das Nachsteuerergebnis der sino AG stieg um 63,1 Prozent auf 623.000 Euro.

    Der Vorstand bestätigte seine Prognose. Erwartet werden weiterhin 3,4 bis 4,6 Millionen Euro Vorsteuergewinn sowie ein Konzernüberschuss von 40,8 bis 41,6 Millionen Euro. Zudem soll der Hauptversammlung eine Dividende von mindestens 14,80 Euro je Aktie vorgeschlagen werden. CEO Ingo Hillen will die Entwicklung, die Trade-Republic-Beteiligung und das geplante Altersvorsorgedepot auf der Frankfurter Herbstkonferenz erläutern. In der Diskussion gilt insbesondere die langfristige Kundenbindung durch solche Depots als strategisch wichtiger als kurzfristige Erträge.



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    Die sino Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 105,5EUR auf Lang & Schwarz (03. September 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.




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