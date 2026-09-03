Delivery Hero empfiehlt Uber-Übernahme für 41,50 Euro je Aktie

Die Gremien stützen ihre Einschätzung auf eine unabhängige Prüfung der Angebotsunterlage sowie auf zwei sogenannte Fairness Opinions. Sowohl J.P. Morgan Securities als exklusiver Finanzberater von Delivery Hero als auch die UniCredit Bank kommen demnach unter den jeweiligen Annahmen und Vorbehalten zu dem Ergebnis, dass die Barofferte aus finanzieller Sicht angemessen ist.

Delivery Hero stellt sich hinter das Übernahmeangebot von Uber. Vorstand und Aufsichtsrat des Berliner Essenslieferdienstes haben den Aktionären am 2. September 2026 die Annahme der Offerte empfohlen. In ihrer gemeinsamen begründeten Stellungnahme bewerten sie den von Uber gebotenen Preis von 41,50 Euro je Aktie als angemessen und fair. Das Angebot liegt damit nach Unternehmensangaben rund 127 Prozent über dem unbeeinflussten volumengewichteten Dreimonatsdurchschnittskurs bis zum 8. Mai 2026. Gegenüber dem damaligen Xetra-Schlusskurs entspricht die Prämie rund 108 Prozent, verglichen mit dem Dreimonatsdurchschnitt vor Bekanntgabe der Angebotsabsicht am 16. Juli 2026 sind es etwa 35 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Strategisch verspricht sich Delivery Hero von einem Zusammenschluss erhebliche Vorteile. Uber könnte seine globale Technologieplattform und sein Mobilitätsnetzwerk mit den lokalen Liefermarken, Partnerbeziehungen und Quick-Commerce-Aktivitäten von Delivery Hero verbinden. Dies soll Innovationen beschleunigen und zusätzliche Chancen für Kunden, Händler, Beschäftigte sowie Kuriere und Fahrer schaffen. Auch der Betriebsrat am Berliner Standort hat eine eigene Stellungnahme veröffentlicht, die der Empfehlung als Anlage beigefügt ist.

Die Annahmefrist läuft voraussichtlich bis zum 5. November 2026, 24 Uhr MEZ. Voraussetzung für den Vollzug ist unter anderem eine Mindestannahmequote von 50 Prozent plus einer Aktie des Grundkapitals, bereinigt um eigene Aktien. Zusätzlich sind fusionskontrollrechtliche und weitere regulatorische Genehmigungen erforderlich. Der Abschluss der Transaktion wird für die zweite Hälfte des Jahres 2027 erwartet. Uber verfügt bereits über 24,77 Prozent der Delivery-Hero-Aktien und hält weitere 11,74 Prozent über Instrumente. Zusammen mit einer unwiderruflichen Andienungszusage über 16,68 Prozent käme Uber auf ein wirtschaftliches Gesamtinteresse von mehr als 53 Prozent.

Unterdessen korrigierte Delivery Hero am 31. August eine frühere Stimmrechtsmitteilung. Gregory Alexander hält demnach über Conifer Management 15,18 Millionen Delivery-Hero-Aktien. Sein zugerechneter Stimmrechtsanteil sank zum 24. August von 5,07 auf 4,95 Prozent. Instrumente mit zusätzlichen Stimmrechten werden nicht ausgewiesen. Die Korrektur erfolgte gemäß § 40 Abs. 1 WpHG.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 36,74EUR auf Lang & Schwarz (03. September 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.

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