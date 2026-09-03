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    VIB besiegelt Konzernvertrag und vermietet 3.310 m² in Dortmund

    **VIB Vermögen stärkt Konzernanbindung und vermietet weitere Flächen in Dortmund**

    Die VIB Vermögen AG hat ihre ordentliche Hauptversammlung am 31. August 2026 erfolgreich abgeschlossen. Nach Unternehmensangaben stimmten die Aktionäre sämtlichen Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat mit großen Mehrheiten zu. An der virtuell abgehaltenen Versammlung nahmen mehr als 85 Prozent des stimmberechtigten Grundkapitals teil.

    Vorstandssprecher Dirk Oehme, Vorstandsmitglied Nicolai Greiner sowie die Mitglieder des Aufsichtsrats wurden für das Geschäftsjahr 2025 entlastet. Zugleich wählte die Hauptversammlung Dr. Matthias Danne und Dr. Johannes Conradi neu in das Kontrollgremium. Sie folgen auf Prof. Dr. Gerhard Schmidt und Stefan Mattern, deren Amtszeit mit dem Ende der Versammlung auslief. In der anschließenden konstituierenden Sitzung wurde Danne zum Aufsichtsratsvorsitzenden und Conradi zu dessen Stellvertreter bestimmt.

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    Die Anteilseigner beschlossen zudem eine Dividende von 0,04 Euro je Aktie. Mit der vergleichsweise zurückhaltenden Ausschüttung soll der VIB möglichst viel Spielraum für die Finanzierung des laufenden Geschäfts und künftiger Investitionen erhalten. Anträge einer Aktionärin auf die Geltendmachung möglicher Ersatzansprüche sowie auf die Bestellung eines besonderen Vertreters wurden mit großer Mehrheit abgelehnt.

    Von strategischer Bedeutung ist die inzwischen wirksame Konzernvereinbarung. Der zwischen der DIC Real Estate Investment GmbH & Co. KGaA und der VIB Vermögen AG geschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag wurde am 27. August 2026 in das Handelsregister eingetragen. Damit ist der auf der außerordentlichen Hauptversammlung vom 12. Februar 2026 beschlossene Vertrag rechtswirksam. Aktionäre können das damit verbundene Aktientauschangebot noch bis zum Ablauf des 27. Oktober 2026 annehmen. Die Erklärung muss gegenüber der beauftragten Zentralabwicklungsstelle erfolgen.

    Operativ meldete VIB wenige Tage später zusätzliche Vermietungserfolge. Im HCC Dortmund wurden zwei Mietverträge über insgesamt 3.310 Quadratmeter Büro- und Dienstleistungsflächen abgeschlossen. Ein bundesweit tätiger Mieter aus dem öffentlichen Sektor nutzt künftig 2.400 Quadratmeter für ein Dienstleistungszentrum; die Laufzeit beträgt zehn Jahre. Darüber hinaus wurde mit einem international tätigen Personaldienstleister ein Anschlussvertrag über 910 Quadratmeter mit fünfjähriger Laufzeit vereinbart.

    Das BREEAM-zertifizierte Green Building „very good“ liegt zentral am Königswall nahe dem Dortmunder Hauptbahnhof und umfasst 21.600 Quadratmeter auf zwei Gebäudekörpern. Das Objekt gehört zum Institutional Business der VIB und wird von Branicks Onsite als Asset Manager betreut. VIB fokussiert sich auf Gewerbeimmobilien, insbesondere Logistik, Light Industrial und Büro.



    VIB Vermoegen

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    ISIN:DE000A2YPDD0WKN:A2YPDD
    VIB Vermoegen direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die VIB Vermoegen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 5,95EUR auf Lang & Schwarz (03. September 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.




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