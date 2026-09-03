Dax vor nächstem Rückschlag: Öl und Zinsen setzen den Markt unter Druck

Damit gerät die charttechnische Verfassung des Marktes zunehmend unter Druck. Der Dax unterschritt am Dienstag erstmals seit Juli seine 21-Tage-Linie, die derzeit bei rund 26.243 Punkten liegt. Sollte der Index auch unter das Juli-Zwischenhoch bei 25.900 Punkten fallen, wäre das Ausbruchsniveau des jüngsten Aufschwungs verletzt. Als nächste wichtige Unterstützung gilt die 50-Tage-Linie bei etwa 25.625 Punkten. Am Dienstag hatte der Dax bei 25.916,76 Punkten gedreht und damit knapp oberhalb dieser mittelfristigen Trendlinie geschlossen.

Der Dax ist mit deutlichen Verlusten in den September gestartet und dürfte seine Korrektur zur Wochenmitte zunächst fortsetzen. Nach dem Rekordhoch von 26.618 Punkten, das der deutsche Leitindex am vergangenen Freitag erreicht hatte, fiel der Xetra-Dax am Dienstag um 1,1 Prozent auf 25.970,11 Punkte. Im frühen Mittwochshandel deutete der Broker IG auf einen weiteren Rückgang um rund 0,7 Prozent auf 25.790 Punkte hin.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für Belastung sorgen vor allem die Entwicklungen an den Rohstoff- und Anleihemärkten. Der Ölpreis stieg angesichts geopolitischer Spannungen und eines knappen Dieselangebots weiter. Brent kostete zuletzt mehr als 92 Dollar je Barrel; zwischenzeitlich wurde der höchste Stand seit Mitte Juni erreicht. Auch die europäischen Gaspreise haben seit August deutlich angezogen und liegen auf einem Drei-Jahres-Hoch. Höhere Energiepreise schüren Inflationssorgen, verschlechtern die Gewinnperspektiven energieintensiver Unternehmen und erhöhen den Druck auf die Notenbanken.

Zugleich kletterten die Renditen am Anleihemarkt. Die zehnjährige US-Rendite lag bei rund 4,81 Prozent. Marktteilnehmer rechnen zudem mit einer weiteren Verschärfung der Geldpolitik: Eine Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank in der kommenden Woche gilt laut den vorliegenden Einschätzungen bereits als weitgehend sicher. Auch in den USA werden Zinsschritte im September wieder stärker eingepreist.

Die internationale Börsenstimmung blieb entsprechend eingetrübt. In den USA verloren insbesondere wachstumsorientierte Technologiewerte, während der Nasdaq 100 um 1,29 Prozent nachgab. Die asiatischen Märkte folgten am Mittwoch, allen voran der japanische Nikkei und der südkoreanische Kospi.

Unter den Dax-Einzelwerten standen am Dienstag SAP, Rheinmetall, Siemens und MTU unter Druck. Versicherer wie Münchener Rück und Hannover Rück legten dagegen zu. Im weiteren Wochenverlauf könnten US-Arbeitsmarktdaten, der EIA-Ölbericht und das Beige Book für neue Impulse sorgen. Technische Marktbeobachter erwarten zunächst eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung, warnen jedoch vor erhöhter Volatilität und größeren Handelsspannen.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 25.864PKT auf Lang & Schwarz (03. September 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.

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