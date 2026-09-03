🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX
    301 Aufrufe 301 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dax vor nächstem Rückschlag: Öl und Zinsen setzen den Markt unter Druck

    Dax vor nächstem Rückschlag: Öl und Zinsen setzen den Markt unter Druck
    Foto: boris roessler - picture alliance/dpa

    Der Dax ist mit deutlichen Verlusten in den September gestartet und dürfte seine Korrektur zur Wochenmitte zunächst fortsetzen. Nach dem Rekordhoch von 26.618 Punkten, das der deutsche Leitindex am vergangenen Freitag erreicht hatte, fiel der Xetra-Dax am Dienstag um 1,1 Prozent auf 25.970,11 Punkte. Im frühen Mittwochshandel deutete der Broker IG auf einen weiteren Rückgang um rund 0,7 Prozent auf 25.790 Punkte hin.

    Damit gerät die charttechnische Verfassung des Marktes zunehmend unter Druck. Der Dax unterschritt am Dienstag erstmals seit Juli seine 21-Tage-Linie, die derzeit bei rund 26.243 Punkten liegt. Sollte der Index auch unter das Juli-Zwischenhoch bei 25.900 Punkten fallen, wäre das Ausbruchsniveau des jüngsten Aufschwungs verletzt. Als nächste wichtige Unterstützung gilt die 50-Tage-Linie bei etwa 25.625 Punkten. Am Dienstag hatte der Dax bei 25.916,76 Punkten gedreht und damit knapp oberhalb dieser mittelfristigen Trendlinie geschlossen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX!
    Long
    24.150,80€
    Basispreis
    17,22
    Ask
    × 15,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.583,14€
    Basispreis
    17,33
    Ask
    × 15,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Für Belastung sorgen vor allem die Entwicklungen an den Rohstoff- und Anleihemärkten. Der Ölpreis stieg angesichts geopolitischer Spannungen und eines knappen Dieselangebots weiter. Brent kostete zuletzt mehr als 92 Dollar je Barrel; zwischenzeitlich wurde der höchste Stand seit Mitte Juni erreicht. Auch die europäischen Gaspreise haben seit August deutlich angezogen und liegen auf einem Drei-Jahres-Hoch. Höhere Energiepreise schüren Inflationssorgen, verschlechtern die Gewinnperspektiven energieintensiver Unternehmen und erhöhen den Druck auf die Notenbanken.

    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.

    Zugleich kletterten die Renditen am Anleihemarkt. Die zehnjährige US-Rendite lag bei rund 4,81 Prozent. Marktteilnehmer rechnen zudem mit einer weiteren Verschärfung der Geldpolitik: Eine Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank in der kommenden Woche gilt laut den vorliegenden Einschätzungen bereits als weitgehend sicher. Auch in den USA werden Zinsschritte im September wieder stärker eingepreist.

    Die internationale Börsenstimmung blieb entsprechend eingetrübt. In den USA verloren insbesondere wachstumsorientierte Technologiewerte, während der Nasdaq 100 um 1,29 Prozent nachgab. Die asiatischen Märkte folgten am Mittwoch, allen voran der japanische Nikkei und der südkoreanische Kospi.

    Unter den Dax-Einzelwerten standen am Dienstag SAP, Rheinmetall, Siemens und MTU unter Druck. Versicherer wie Münchener Rück und Hannover Rück legten dagegen zu. Im weiteren Wochenverlauf könnten US-Arbeitsmarktdaten, der EIA-Ölbericht und das Beige Book für neue Impulse sorgen. Technische Marktbeobachter erwarten zunächst eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung, warnen jedoch vor erhöhter Volatilität und größeren Handelsspannen.



    DAX

    +0,02 %
    -1,89 %
    -0,06 %
    +3,36 %
    +9,93 %
    +63,06 %
    +63,32 %
    +141,07 %
    +232,21 %
    ISIN:DE0008469008WKN:846900

    Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 25.864PKT auf Lang & Schwarz (03. September 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Dax vor nächstem Rückschlag: Öl und Zinsen setzen den Markt unter Druck Der Dax ist mit deutlichen Verlusten in den September gestartet und dürfte seine Korrektur zur Wochenmitte zunächst fortsetzen. Nach dem Rekordhoch von 26.618 Punkten, das der deutsche Leitindex am vergangenen Freitag erreicht hatte, fiel der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     