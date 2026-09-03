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    Tesla spart ein Drittel Wasser – Sprengvorrichtungen in Brandenburg entdeckt

    Tesla spart ein Drittel Wasser – Sprengvorrichtungen in Brandenburg entdeckt
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    **Tesla senkt Wasserverbrauch – Sprengvorrichtungen an Umspannwerk entdeckt**

    Tesla hat den Frischwasserverbrauch in seiner Gigafactory Berlin-Brandenburg in Grünheide im vergangenen Jahr deutlich reduziert. Nach Angaben des US-Elektroautobauers sank der Verbrauch von 456.953 Kubikmetern im Jahr 2024 um rund ein Drittel auf 304.734 Kubikmeter. Pro produziertem Model Y verringerte sich der Bedarf von 2,16 auf 1,51 Kubikmeter. Tesla liegt damit nach eigenen Angaben deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,84 Kubikmetern je Fahrzeug.

    Den größten Anteil des Wasserverbrauchs entfiel mit 58 Prozent auf den Sanitärbereich. In der Produktion wurden knapp 24 Prozent eingesetzt, auf die Kühlung entfielen fast 18 Prozent. Das gesamte Abwasser aus dem Produktionsprozess sei 2025 vor Ort recycelt worden. Die Abwassermenge sank zugleich von 352.808 auf 204.880 Kubikmeter. Das Wasser bezieht Tesla vom regionalen Versorger Wasserverband Strausberg-Erkner.

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    Der Autobauer betont die Bedeutung des Wassermanagements, da Brandenburg zu den trockensten Regionen Deutschlands zählt. Umweltschützer und Anwohner sehen die Ansiedlung dennoch kritisch, weil Teile des Werks in einem Wasserschutzgebiet liegen. Tesla weist die Bedenken zurück. Im vergangenen Jahr erhielt das Werk das europäische Umweltmanagementsiegel EMAS. Nach Darstellung des Unternehmens wurden im ersten Jahr nahezu alle selbst gesetzten Umweltziele erreicht oder übertroffen.

    Tesla plant, die Produktion schrittweise um 20 Prozent auf 7.500 Fahrzeuge pro Woche zu erhöhen. Dafür sollen 2.000 zusätzliche Beschäftigte eingestellt werden. In der Batteriezellfertigung sind weitere 1.500 Stellen vorgesehen. Der Wasserverbrauch je Fahrzeug soll trotz des Ausbaus stabil bleiben. Absolut könnte der Verbrauch wegen der höheren Mitarbeiterzahl, insbesondere im Sanitärbereich, jedoch steigen.

    Auch bei den Emissionen meldete Tesla Fortschritte. Die installierte Photovoltaikleistung auf den Werksdächern stieg 2025 von zehn auf 15,86 Megawattpeak. Die Treibhausgasemissionen gingen von 39.667 auf 30.371 Tonnen CO₂-Äquivalent zurück. Der größte Anteil entfiel weiterhin auf Erdgas. Ein Ziel verfehlte Tesla: Der Anteil lokaler Lieferanten sollte von 87 auf 92 Prozent steigen, blieb aber wegen geopolitischer Belastungen darunter.

    Unterdessen sorgte ein Vorfall an einem Umspannwerk in Turnow-Preilack für sicherheitspolitische Aufmerksamkeit. In der Nähe des Kraftwerks Jänschwalde entdeckten Einsatzkräfte selbstgebaute Sprengvorrichtungen, die handelsüblichen Silvesterraketen ähnelten. Weitere Flugkörper wurden sichergestellt und entschärft. Die allgemeine Stromversorgung war nach Angaben des Netzbetreibers 50Hertz nicht beeinträchtigt. Leag sprach von einem Anschlag und meldete einen technischen Ausfall von Block B. Das Landeskriminalamt ermittelt. Ministerpräsident Dietmar Woidke forderte angesichts wiederholter Angriffe einen besseren Schutz kritischer Infrastruktur.



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