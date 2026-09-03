Amundi fällt bei LEG Immobilien wieder unter die 5-Prozent-Marke

Zum Stichtag 27. August 2026 hielt Amundi insgesamt 4.042.811 Stimmrechte an LEG Immobilien. Das entsprach einem Anteil von 5,26 Prozent an den insgesamt 76.848.472 Stimmrechten des Düsseldorfer Wohnimmobilienkonzerns. Gegenüber der vorherigen Meldung, in der Amundi mit 4,70 Prozent ausgewiesen worden war, bedeutete dies einen Anstieg um 0,56 Prozentpunkte. Die entsprechende Mitteilung wurde am 1. September veröffentlicht.

Der französische Vermögensverwalter Amundi S.A. hat seinen Stimmrechtsanteil an der LEG Immobilien SE binnen kurzer Zeit deutlich verändert. Wie aus zwei über EQS veröffentlichten Stimmrechtsmitteilungen hervorgeht, überschritt Amundi zunächst die gesetzlich relevante Fünf-Prozent-Schwelle und fiel anschließend wieder darunter.

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Nur einen Tag später, am 28. August, lag der ausgewiesene Anteil wieder bei 4,67 Prozent. Amundi verfügte zu diesem Zeitpunkt über 3.589.283 Stimmrechte. Damit unterschritt der Vermögensverwalter die Fünf-Prozent-Schwelle erneut. Gegenüber der unmittelbar zuvor gemeldeten Beteiligung entspricht dies einem Rückgang um 0,59 Prozentpunkte. Die zweite Mitteilung veröffentlichte LEG Immobilien am 2. September.

Die Stimmrechte werden nicht direkt von Amundi S.A. gehalten, sondern nach den Angaben der Gesellschaft zugerechnet. Als relevante Tochtergesellschaft wird insbesondere Amundi Asset Management S.A.S. genannt. In der Beteiligungskette erscheinen außerdem CPR AM S.A., Amundi SGR SpA, Amundi Ireland Ltd. und Amundi Japan Ltd. Die Meldung weist für Amundi Asset Management S.A.S. Beteiligungswerte von 4,94 Prozent im Zusammenhang mit der zwischenzeitlichen Überschreitung sowie 4,35 Prozent nach der anschließenden Reduzierung aus.

Amundi meldete ausschließlich den Erwerb beziehungsweise die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten. Instrumente, die künftig zum Erwerb von LEG-Aktien berechtigen könnten, wurden nicht ausgewiesen. Sowohl unmittelbar ausübbaren Instrumente nach § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG als auch potenziell barausgleichenden oder physisch abzuwickelnden Instrumente nach § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG standen mit null Prozent zu Buche.

Die Angaben sind im Rahmen der gesetzlichen Transparenzpflichten nach § 40 Abs. 1 WpHG zu verstehen. Sie dokumentieren die Veränderung der Beteiligung, enthalten jedoch keine Aussage zu den Motiven von Amundi oder zu einer strategischen Einflussnahme auf LEG Immobilien. Der Wohnimmobilienkonzern hat seinen Sitz in Düsseldorf und ist im deutschen Aktienmarkt etabliert.

Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 48,35EUR auf Lang & Schwarz (03. September 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.

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