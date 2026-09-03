Bund-Renditen auf 15-Jahres-Hoch: Was jetzt die Märkte belastet

Belastet wurden die Rentenmärkte zunächst durch Signale aus den USA. Beim Notenbanktreffen in Jackson Hole hatte US-Notenbankchef Kevin Warsh mit ungewöhnlich deutlichen Aussagen vor der weiterhin hohen Inflation gewarnt und eine mögliche Zinserhöhung angedeutet. Die Äußerungen trieben die Renditen amerikanischer Staatsanleihen nach oben und strahlten auf die europäischen Märkte aus.

Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben in den vergangenen Handelstagen deutlich nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel zunächst um 0,17 Prozent auf 123,31 Punkte, später um 0,29 Prozent auf 123,17 Punkte und schließlich um weitere 0,25 Prozent auf 122,89 Punkte. Im Gegenzug stiegen die Renditen spürbar. Die Verzinsung zehnjähriger Bundesanleihen kletterte je nach Handelstag auf 3,31, 3,32, 3,34 beziehungsweise 3,35 Prozent. Damit erreichte sie ein neues mehrjähriges beziehungsweise 15-Jahres-Hoch. Über fünf Handelstage hinweg legten die Renditen kontinuierlich zu.

Zusätzlichen Druck erzeugten steigende Ölpreise. Gegenseitige Angriffe zwischen den USA und dem Iran sowie die unsichere Lage an der Straße von Hormus schürten Befürchtungen vor einer länger anhaltenden Beeinträchtigung der Energieversorgung. Höhere Energiepreise verstärken die Inflationserwartungen und verringern damit die Attraktivität festverzinslicher Wertpapiere.

In Deutschland zog die Inflationsrate im August wegen teurerer Energie erneut an, blieb jedoch leicht hinter den Prognosen zurück. Für die Eurozone meldete Eurostat einen Anstieg der jährlichen Teuerungsrate von 2,9 auf 3,3 Prozent. Besonders stark verteuerte sich Energie mit einem Plus von 14,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Damit liegt die Inflation weiterhin deutlich über dem mittelfristigen Ziel der Europäischen Zentralbank von zwei Prozent.

An den Finanzmärkten gilt eine weitere Zinserhöhung der EZB im September deshalb nahezu als sicher. Ökonomen rechnen allerdings nicht zwingend mit einer längeren Serie von Zinsschritten. Der Inflationsgipfel könnte erreicht sein, sofern ein neuer Energieschock ausbleibt. Zugleich dürften hohe Kosten für Lebensmittel und transportintensive Waren den Rückgang der Teuerung verlangsamen.

Auch international steigen die Anleiherenditen. In Japan kletterte die Verzinsung zehnjähriger Staatsanleihen erstmals seit 1996 auf knapp drei Prozent. Der Renditeanstieg verdeutlicht den weltweiten Wandel an den Rentenmärkten seit dem Ende der japanischen Negativzinspolitik im Jahr 2024.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 122,8EUR auf L&S Exchange (03. September 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.

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