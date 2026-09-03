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    BIKE24 trotzt Fahrradkrise: Montega bestätigt Kaufempfehlung

    **BIKE24 sieht Wachstumsperspektiven trotz anhaltender Fahrradkrise**

    Die Investmentbank Montega bestätigt ihre positive Einschätzung der BIKE24 Holding AG. Nach einem Unternehmensauftritt auf den 16. Hamburger Investorentagen bekräftigten die Analysten ihre Kaufempfehlung und das Kursziel von 4,50 Euro auf Sicht von zwölf Monaten. Die Präsentation von Finanzvorstand Sylvio Eichhorst habe die zentralen Elemente der Investmentthese untermauert.

    Als wesentlichen Wettbewerbsvorteil hebt Montega die außergewöhnliche Sortimentsbreite hervor. BIKE24 führt in der DACH-Region rund 200.000 Artikel online und übertrifft damit Wettbewerber wie Bike-Discount, R2-Bike, Bike-Components und ROSE deutlich. Die Produkttiefe sorgt nach Einschätzung der Analysten für eine hohe organische Reichweite: Mehr als 60 Prozent des Website-Traffics werden ohne bezahlte Werbung generiert.

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    Diese Reichweite schlägt sich in den Kundenkennzahlen nieder. Die Wiederkaufsrate lag zuletzt bei 71,2 Prozent, der durchschnittliche Bestellwert bei 142 Euro. Die aktive Kundenbasis wuchs binnen Jahresfrist um 21,7 Prozent auf 1,244 Millionen. Im zweiten Quartal steigerte BIKE24 den Umsatz um 20,1 Prozent auf 96,1 Millionen Euro. Damit verzeichnete das Unternehmen das sechste Quartal in Folge ein zweistelliges Wachstum.

    Auch die Entwicklung der Lagerbestände bewertet Montega inzwischen positiver. Zwar hat BIKE24 seine Vorräte zuletzt erhöht, der Aufbau diene jedoch der Vorbereitung weiteren Wachstums und sei kein Hinweis auf neue Abschreibungsrisiken. Zum saisonalen Höchststand im Juni entsprachen die Vorräte 28,8 Prozent des zurückliegenden Jahresumsatzes – deutlich weniger als 36,1 Prozent im Jahr 2023. Gleichzeitig sank der Wert überalterter Ware auf 6,3 Millionen Euro, nach 21,1 Millionen Euro im Jahr 2024. Der Free Cashflow verbesserte sich von 2,8 Millionen Euro im Jahr 2023 auf 15,9 Millionen Euro im Jahr 2025.

    Das Management bestätigte die Jahresziele eines Umsatzes von 318 bis 332 Millionen Euro und eines bereinigten EBITDA von 16 bis 20 Millionen Euro. Montega liegt mit einer Umsatzprognose von 336 Millionen Euro leicht darüber.

    Zusätzliche Ertragspotenziale sieht die Bank in lokalisierten Preisen, Retail Media und europaweiten After-Sales-Angeboten. Automatisierte Logistik soll weiteres Volumenwachstum ohne entsprechend steigende Personalkosten ermöglichen.

    Der Markt bleibt allerdings herausfordernd. Die deutsche Fahrradbranche verzeichnete 2025 einen Umsatzrückgang von sieben Prozent auf 25,2 Milliarden Euro; im Handel betrug das Minus zehn Prozent. Überbestände, Preisnachlässe, Inflation und zunehmender Wettbewerb aus China belasten die Anbieter. Gleichzeitig bleiben E-Bikes ein struktureller Wachstumstreiber: Inzwischen besitzt fast jeder dritte Deutsche ein Elektrofahrrad. Montega hält BIKE24 angesichts dieser Perspektiven und eines erwarteten EV/EBITDA von 5,0 für 2027 für deutlich unterbewertet.



    Bike24 Holding

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    ISIN:DE000A3CQ7F4WKN:A3CQ7F
    Bike24 Holding direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Bike24 Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,81 % und einem Kurs von 2,435EUR auf Lang & Schwarz (03. September 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.




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