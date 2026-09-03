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    Scherzer-Aktie mit 24,4 % NAV-Abschlag – Rückkauf läuft

    **Scherzer & Co. sieht deutlichen Abschlag zum Nettoinventarwert**

    Die Kölner Beteiligungsgesellschaft Scherzer & Co. weist zum 31. August 2026 einen Nettoinventarwert (Net Asset Value, NAV) von 3,52 Euro je Aktie aus. Beim zugrunde gelegten Börsenkurs von 2,66 Euro wird die Aktie damit rund 24,4 Prozent unter dem ermittelten Inventarwert gehandelt. Der Abschlag signalisiert aus Sicht des Unternehmens eine deutliche Differenz zwischen dem Marktwert der Aktie und dem Wert des Beteiligungsportfolios.

    Scherzer betont zugleich, dass es sich beim ausgewiesenen Tageswert nicht um eine geprüfte Abschlusszahl handelt. Nachbesserungsrechte sowie möglicherweise anfallende Steuern sind in der Bewertung nicht berücksichtigt. Der NAV kann daher von späteren Bilanzwerten abweichen.

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    Zu den zehn größten Beteiligungen zählen Ende August Allerthal-Werke, Rocket Internet, 1&1, Weleda-Vorzugsaktien, RM Rheiner Management, Horus, Data Modul, Redcare Pharmacy, die AG für Erstellung billiger Wohnhäuser in Winterthur sowie K+S. Das Portfolio ist damit weiterhin stark auf Beteiligungs- und Sondersituationen sowie ausgewählte Value-Aktien ausgerichtet.

    Bei 1&1 sorgte eine Directors’-Dealings-Mitteilung für Aufmerksamkeit. Demnach will United Internet im Zeitraum vom 17. August 2026 bis zum 30. Juni 2027 bis zu sechs Millionen 1&1-Aktien erwerben. Bei vollständiger Umsetzung würde der Anteil von United Internet auf 89,85 Prozent steigen.

    K+S hob im Zuge der Halbjahresberichterstattung die Prognose für 2026 an. Das Unternehmen erwartet nun ein EBITDA zwischen 680 und 760 Millionen Euro, nachdem bislang 630 bis 730 Millionen Euro in Aussicht gestellt worden waren. Zudem wird ein bereinigter freier Cashflow im mittleren bis höheren zweistelligen Millionenbereich erwartet. Scherzer nutzte den Kursanstieg nach der Prognoseanhebung, um die Beteiligung zu reduzieren.

    Bei Redcare Pharmacy steht ein planmäßiger Führungswechsel an: Peter Schmid von Linstow soll Olaf Heinrich als Vorstandschef der europäischen Online-Apotheke ablösen. Die Beteiligung an Norma Group wurde nach dem starken Kursanstieg im Zusammenhang mit einem Aktienrückkaufangebot vollständig verkauft. Neu aufgebaut wurde dagegen eine Beteiligung von mehr als einem Prozent an der Schweizer Rigi Bahnen AG.

    Parallel setzt Scherzer das eigene Aktienrückkaufprogramm fort. Zwischen dem 21. und 28. August wurden 27.043 eigene Aktien zu einem volumengewichteten Durchschnittspreis von rund 2,65 Euro erworben. Seit Beginn des Programms am 8. Juni summiert sich der Rückkauf auf 220.720 Aktien. Die Gesellschaft investiert nach eigenen Angaben vor allem in Abfindungswerte, Value-Aktien und attraktive Corporate Actions.



    Scherzer

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    Die Scherzer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 2,66EUR auf Lang & Schwarz (03. September 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.




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