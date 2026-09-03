Gasspeicher nur halb voll: Droht Europa im Winter die Rationierung?

Derzeit seien die deutschen Speicher nach Angaben Aiwangers zu rund 50 Prozent gefüllt. In Bayern liege der Füllstand der rein bayerischen Speicher deutlich darunter. Zusammen mit Österreich werde zwar ebenfalls ein Niveau von etwa 50 Prozent erreicht, notwendig seien bis zum 1. November jedoch 70 Prozent. Sollte die Einspeicherung nicht deutlich beschleunigt werden, sei dieses Ziel gefährdet.

Die angespannte Lage an Europas Gasmärkten verschärft sich. In Deutschland warnen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) vor unzureichend gefüllten Gasspeichern und möglichen Versorgungsengpässen im kommenden Winter. Söder forderte den Bund auf, kurzfristig für höhere Speicherstände zu sorgen und darüber hinaus eine nationale Gasreserve aufzubauen.

Aiwanger verlangte von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), das Thema zur Chefsache zu machen. Statt auf eine Entspannung zu hoffen, müsse Deutschland nun Gas einkaufen und einlagern. Eine nationale Reserve müsse dabei nicht zwingend den vielfach diskutierten Umfang von 90 Tagen haben. Bereits ein Vorrat für drei Wochen könne in Krisenzeiten zusätzliche Sicherheit schaffen. Söder warnte, bei einem kalten Winter, Lieferverzögerungen bei Flüssiggas oder einer weiteren internationalen Eskalation könnten Rationierungen drohen.

An den europäischen Handelsplätzen verschärft die geopolitische Unsicherheit den Preisdruck. Der richtungweisende TTF-Terminkontrakt für die Lieferung in einem Monat stieg in Amsterdam bis auf 71,70 Euro je Megawattstunde. Damit erreichte der Gaspreis den höchsten Stand seit Beginn des Iran-Kriegs und lag knapp drei Prozent über dem Vortageswert. Seit rund drei Wochen hat sich der Kontrakt um fast 40 Prozent verteuert.

Als wesentlicher Preistreiber gilt die Sorge, dass LNG-Lieferungen aus dem Persischen Golf dauerhaft beeinträchtigt werden könnten. Meldungen über Angriffe auf Tankschiffe in der Straße von Hormus, einer zentralen Route für Energietransporte, verstärkten die Nervosität. Zudem verwies die Commerzbank auf einen verlängerten Lieferstopp Katars. Einschränkungen bei LNG-Exporten nach Europa und Asien sollen um einen weiteren Monat andauern.

Parallel wirbt der österreichische Anbieter Drei Energie zum Start der Heizsaison um Neukunden. Wer zwischen dem 1. September und dem 31. Oktober 2026 wechselt, erhält mit dem Code „HERBSTENERGIE“ einen Bonus von 15 Euro, entsprechend drei Monaten Grundentgelt. Das Unternehmen verspricht transparente Tarife, keine Vertragsbindung und einen vollständig begleiteten Anbieterwechsel.

Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,58 % und einem Kurs von 2,991USD auf Ariva Indikation (02. September 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.