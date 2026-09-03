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    flatexDEGIRO holt Wachstumsexperten – UBS baut Beteiligung um

    flatexDEGIRO holt Wachstumsexperten – UBS baut Beteiligung um
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    **flatexDEGIRO stärkt Führungsteam – UBS baut Stimmrechtsposition mehrfach um**

    Die flatexDEGIRO SE richtet ihre Wachstumsorganisation neu aus und meldet zugleich mehrere Veränderungen in der Beteiligungsstruktur. Der Frankfurter Onlinebroker schafft die Position des Chief Growth Officer (CGO) und beruft Dominik Beier auf den neu geschaffenen Posten. Beier soll seine Funktion zum Januar 2027 übernehmen und direkt an Vorstandschef Oliver Behrens berichten.

    Mit der neuen Führungsrolle will flatexDEGIRO Wachstumsstrategie, Markenführung, Produktentwicklung, Kundenerlebnis und Vermarktung auf Gruppenebene enger verzahnen. Im Mittelpunkt stehen die weitere europäische Expansion, eine stärkere Nutzung der Marke sowie die Gewinnung zusätzlicher Anlegergruppen. Das Unternehmen sieht insbesondere bei Reichweite und Kundenansprache weiteres Potenzial.

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    Beier bringt Erfahrung im Aufbau und in der Skalierung digitaler Plattformen mit. Zuletzt war er beim österreichischen Investmentanbieter Bitpanda als Chief Commercial Officer für Marketing, Wachstum und internationale Expansion verantwortlich. Zuvor fungierte er als CEO der Interwetten Group und bekleidete Führungspositionen beim Sportdaten- und Wetttechnologieanbieter Sportradar.

    CEO Oliver Behrens bezeichnete Beier als ausgewiesenen Wachstumsexperten und verwies auf die starke Marktposition von flatexDEGIRO in Europa. Beier selbst sieht in der großen Kundenbasis und der europäischen Präsenz des Unternehmens eine gute Grundlage, um mehr Menschen für langfristigen Vermögensaufbau und Wertpapieranlagen zu gewinnen.

    flatexDEGIRO betreut nach eigenen Angaben mehr als 3,5 Millionen Kunden in 16 Ländern. Das verwahrte Kundenvermögen liegt bei über 100 Milliarden Euro. Im Jahr 2025 wickelte die Gruppe mehr als 75 Millionen Wertpapiertransaktionen ab. Die Plattformen DEGIRO, flatex und ViTrade ermöglichen den Handel an rund 50 Börsen sowie im außerbörslichen Direkthandel. Das Bankgeschäft wird über die hundertprozentige Tochter flatexDEGIRO Bank SE betrieben.

    Parallel dazu hat die UBS Group AG ihre Beteiligung an flatexDEGIRO im August und September mehrfach angepasst. Zum Stichtag 28. August sank der gesamte Stimmrechtsanteil auf 3,14 Prozent, nach zuvor 3,23 Prozent. Davon entfielen 2,98 Prozent beziehungsweise 3,279 Millionen Stimmrechte auf zugerechnete Aktien. Weitere 0,16 Prozent entfielen auf Finanzinstrumente, darunter Rückforderungsrechte für verliehene Aktien, Nutzungsrechte und Long-Call-Optionen.

    Zum 26. August hatte UBS dagegen einen Gesamtanteil von 3,23 Prozent gemeldet, einschließlich 3,03 Prozent Aktien und 0,20 Prozent Instrumenten. Am 31. August stieg der Anteil erneut auf insgesamt 3,20 Prozent. Der Aktienanteil lag bei 3,04 Prozent, der Instrumenteanteil bei 0,16 Prozent. Die Meldungen erfolgten jeweils aufgrund von Erwerb oder Veräußerung stimmberechtigter Aktien.彩平台



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    Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,62 % und einem Kurs von 37,15EUR auf Lang & Schwarz (03. September 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.




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