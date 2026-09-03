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    Symrise-Aktie vor Kurssprung? Jefferies hebt Kursziel auf 110 Euro

    Symrise-Aktie vor Kurssprung? Jefferies hebt Kursziel auf 110 Euro
    Foto: Symrise

    **Symrise setzt Aktienrückkauf fort – Jefferies hebt Kursziel deutlich an**

    Die Symrise AG hat im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms in der vergangenen Handelswoche weitere 122.974 eigene Aktien erworben. Wie der Duft- und Aromenhersteller am 31. August 2026 mitteilte, entfielen die Käufe auf den Zeitraum vom 24. bis einschließlich 28. August. Das Transaktionsvolumen belief sich auf insgesamt 11,33 Millionen Euro. Der gewichtete Durchschnittspreis lag bei 92,1015 Euro je Aktie.

    Der größte Teil der Rückkäufe erfolgte über Xetra. Dort erwarb Symrise an den fünf Handelstagen zusammen mehr als 86.000 Aktien. Weitere Transaktionen wurden über die Handelsplätze AQEU, CEUX und TQEX abgewickelt. Der Anteil der in der Berichtswoche zurückgekauften Aktien am Grundkapital betrug 0,09 Prozent.

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    Seit dem Start des Programms am 2. Februar 2026 hat Symrise damit insgesamt 3.656.718 eigene Aktien erworben. Der Rückkauf erfolgt auf Grundlage der europäischen Marktmissbrauchsverordnung und der Delegierten Verordnung zur Nutzung von Rückkaufprogrammen. Die Gesellschaft betont, dass die Transaktionen ausschließlich über Börsen oder ein multilaterales Handelssystem durch ein beauftragtes Kreditinstitut durchgeführt wurden. Detaillierte Angaben zu den einzelnen Geschäften stellt Symrise auf seiner Investorenseite bereit.

    Parallel dazu erhielt die Aktie Rückenwind von Analystenseite. Das Analysehaus Jefferies hob das Kursziel für Symrise von 80 auf 110 Euro an und stufte die Aktie von „Hold“ auf „Buy“ hoch. Analyst Marcus Dunford-Castro begründet die optimistischere Einschätzung insbesondere mit den Perspektiven im Geschäft mit Tiernahrung. Symrise beliefert Hersteller von Pet-Food-Produkten mit Aromen, funktionalen Inhaltsstoffen und weiteren Speziallösungen. Jefferies erwartet, dass sich die Nachfrage in diesem Bereich weiter beleben kann.

    Darüber hinaus sieht der Analyst verbesserte Rahmenbedingungen in der Lebensmittelbranche, von denen Symrise stärker profitieren könnte als der Schweizer Wettbewerber Givaudan. Für dessen Aktie nahm Dunford-Castro seine bisherige Kaufempfehlung zurück. Damit verschiebt sich die relative Einschätzung zugunsten von Symrise.

    Das erhöhte Kursziel liegt deutlich über dem im Rückkaufzeitraum beobachteten durchschnittlichen Erwerbspreis von rund 92 Euro. Aktienrückkäufe können die Zahl der ausstehenden Aktien reduzieren und dadurch – abhängig von der späteren Verwendung der Titel – den Gewinn je Aktie sowie die Kapitalrendite beeinflussen. Zugleich signalisiert das Programm, dass das Management die eigene Aktie als strategisch attraktiv bewertet. Die jüngsten Rückkäufe und die positive Analystenstimme sorgen damit für zusätzliche Impulse.



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    Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 91,97EUR auf Lang & Schwarz (03. September 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.




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