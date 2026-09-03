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    Vier Monate im Minus

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    Alphabet startet mit längster Verlustserie seit 2015 in den September

    Nach schwachen Vormonaten setzt Alphabet zum Septemberstart auf neuen KI-Schwung. Kann das neue Gemini-Modell jetzt die Wende bringen?

    Für Sie zusammengefasst
    • Alphabet will nach Verlustserie neuen KI-Schwung
    • Gemini 3.8 Flash lockt mit Tempo und günstigen Preisen
    • Google Cloud nutzt KI bereits bei vielen Kunden
    • Report: KI braucht Strom
    Vier Monate im Minus - Alphabet startet mit längster Verlustserie seit 2015 in den September
    Foto: Dall-E

    Nach einem schwierigen Börsensommer will Alphabet mit neuen Gemini-Modellen wieder Schwung aufnehmen und seine Position im KI-Wettbewerb stärken.

    Google stellte am Mittwoch Gemini 3.8 Flash vor. Gleichzeitig präsentierte der Konzern mit Gemini 3.8 Flash Cyber ein neues KI-Modell für Cybersicherheit, das zunächst ausgewählten Regierungs- und Unternehmenskunden zur Verfügung stehen soll.

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    Zusätzlichen Rückenwind erhielt Alphabet durch Berkshire-Hathaway-Chef Greg Abel. Er bezeichnete Google als bedeutenden Akteur im KI-Markt und signalisierte damit Vertrauen in die langfristige Wettbewerbsposition des Konzerns.

    Die Alphabet-Aktie reagierte positiv und legte am Mittwoch 0,6 Prozent zu, nachdem sie am Dienstag zum Monatsauftakt mehr als ein Prozent verloren hatte. Von Mai bis einschließlich August schloss die Alphabet-Aktie jedoch vier Monate in Folge im Minus, die längste monatliche Verlustserie seit mehr als einem Jahrzehnt.

    Im Mai ging es 1,2 Prozent abwärts, im Juni folgte ein Minus von 6 Prozent. Im Juli verlor die Aktie weitere 0,3 Prozent und im August nochmals 4,7 Prozent. Über die gesamte viermonatige Verlustserie summiert sich der Rückgang auf 11,8 Prozent. Seit Jahresbeginn notiert die Aktie dennoch 7,7 Prozent im Plus.

    Google setzt im KI-Rennen auf Geschwindigkeit und niedrigere Preise

    Besonders große Hoffnungen ruhen auf Gemini 3.8 Flash. Google positioniert das Modell vor allem für Programmierung, komplexe Schlussfolgerungen und agentische Aufgaben. Laut Analysten hält das neue Modell Google zwar im Rennen, ändere aber vermutlich wenig daran, dass der Konzern im Unternehmensmarkt hinter Anthropic und OpenAI liegt.

    Google will deshalb insbesondere über den Preis angreifen. Gemini 3.8 Flash kostet 0,75 US-Dollar je Million Input-Tokens und 3,75 US-Dollar je Million Output-Tokens. Trotz der Leistungssteigerungen bleibt der Einführungspreis damit auf dem Niveau des vorherigen Flash-Modells.

    Google Cloud könnte zum entscheidenden Vorteil werden

    Ein wichtiger Trumpf ist die bestehende Kundenbasis. Fast drei Viertel der Google-Cloud-Kunden nutzen bereits KI-Produkte des Konzerns. Laut Cloud-Chef Thomas Kurian geben diese Kunden inzwischen rund 50 Prozent mehr aus als ursprünglich zugesagt.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 291,6EUR auf Tradegate (03. September 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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