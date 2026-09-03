Wo liegen Einstiegspunkte?

Anfang August kam es schließlich zum erwarteten Ausbruch nach oben. Die Aktie sprang auf ein neues Rekordhoch bei 50,08 Euro und bestätigte damit das positive charttechnische Szenario.

Zwischen März 2024 und Mitte Juli dieses Jahres bewegte sich die Aktie über längere Zeit weitgehend seitwärts. Gleichzeitig wurden die Tiefpunkte immer höher. Dadurch bildete sich ein sogenanntes steigendes Dreieck, das in der Charttechnik häufig als Zeichen für eine Fortsetzung des bestehenden Aufwärtstrends gilt.

Die derzeit laufende Rücksetzerphase könnte die Aktie nun erneut in den Bereich der ehemaligen oberen Dreiecksbegrenzung zwischen 41,39 und 43,23 Euro führen. In dieser Zone könnten erste Anzeichen für eine Stabilisierung auftreten.

Sollte die Aktie dort wieder nach oben drehen, wäre anschließend eine Fortsetzung der Rally möglich. In diesem Fall könnte Daimler Truck in Richtung 59,08 Euro steigen und damit das zuvor gebildete steigende Dreieck vollständig nach oben auflösen.

Das positive Szenario ist allerdings nicht ohne Risiko. Sollte die Aktie unter den 50-Wochen-Durchschnitt (blaue Linie) bei 40,92 Euro fallen, würde dies auf eine anhaltende Schwäche hindeuten. Dann wäre auch ein weiterer Rückgang bis auf 37,54 Euro möglich.

In diesem Bereich würde zugleich der seit September 2024 bestehende Aufwärtstrend erneut auf die Probe gestellt. Entscheidend ist daher, ob die Aktie im Bereich zwischen 41,39 und 43,23 Euro Halt findet und anschließend wieder nach oben dreht.

Trading-Strategie:

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LONG

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Buy-Limit-Order : 42,00 Euro

Kursziele : 50,08 und 59,08 Euro

Renditechance via DU9NXD : 220 Prozent

Anlagehorizont : 4 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Daimler Truck Holding AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU9NXD Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,60 - 0,62 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 39,24 Euro Basiswert: Daimler Truck Holding AG KO-Schwelle: 39,24 Euro akt. Kurs Basiswert: 45,10 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 59,08 Euro Hebel: 7,30 Kurschance: + 230 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY2NNX Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,51 - 0,53 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 50,2168 Euro Basiswert: Daimler Truck Holding AG KO-Schwelle: 50,2168 Euro akt. Kurs Basiswert: 45,10 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,51 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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