DAX weiter unter 26.000 Punkten

Aus charttechnischer Sicht könnte die aktuelle Schwäche weiterhin Teil einer normalen Konsolidierung sein. Ein solches Muster wird häufig auch als bullische Flagge bezeichnet. Sollte sich diese Einschätzung bestätigen, könnte der DAX bereits in wenigen Tagen wieder nach oben drehen und neue Rekordstände erreichen.

Im Tagesverlauf fiel der DAX sogar unter die wichtige Unterstützung bei 25.900 Punkten. Etwas darunter fanden die Kurse jedoch Halt an der unteren Begrenzung des bestehenden Abwärtstrendkanals sowie am 50-Tage-Durchschnitt, der im Chart als blaue Linie dargestellt wird. Diese beiden Marken bremsten den weiteren Rückgang und sorgten dafür, dass der DAX seine Verluste bis zum Handelsschluss auf 25.840 Punkte reduzieren konnte.

Das übergeordnete Kaufsignal wäre allerdings erst dann wieder eindeutig aktiv, wenn der DAX sein bisheriges Rekordniveau von 26.618 Punkten überwindet. In diesem Fall würde erneut der nächste größere Zielbereich bei 27.500 Punkten in den Fokus rücken.

Trotz dieser grundsätzlich positiven Perspektive sollten Anleger die Risiken nicht außer Acht lassen. Angesichts der Schwäche seit Wochenbeginn ist auch ein weiterer Rückgang bis auf 25.507 Punkte möglich. Dort verläuft die Nackenlinie einer bereits zu Beginn dieses Jahres ausgebildeten inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation.

Entscheidend wird daher sein, wie sich der DAX an diesen Unterstützungszonen verhält. Erst ein deutlicher Rückgang unter 25.280 Punkte würde das derzeit positive Szenario ernsthaft infrage stellen. In diesem Fall würde der zuletzt erwartete Ausbruch in Richtung neuer Rekorde schnell als Fehlsignal gelten.

Aktuelle Lage

DAX bei 25.839 Punkten

VDAX bei 17,42 signalisiert jetzt erhöhte Nervosität, Tendenz steigend!

Fear& Greed Index bei 34 auf "FEAR"

Tagesanalyse:

RSI: 45 - Neutral MACD: 143 - Buy Insgesamt: Sell MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins bärische Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 26.085 / 26.249 / 26.471 und 26.575 Punkten, nach unten bei 25.620 / 25.507 / 25.303 und 25.099 Punkten. Gaps bei 25.099 / 24.327 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe intakt - DAX entfernt sich von Jahreshochs - Konsolidierungsmodus - Inverse SKS-Formation aber aktiv! - Ölknappheit bleibt ein Problem! VDAX-New Angstlevel steigt, leicht über Normbereich VDAX-New der Deutschen Börse (01. September 2026): Bei 17,42% (fallend) (Vortag: 16,63%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Buy-Order über 26.620 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 26.200 Punkten. Kursziel bei 27.500 Punkten 2. Buy-Limit-Order um 25.507 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 25.100 Punkten. Kursziel bei 26.260 Punkten Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN37TV Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,26 - 9,27 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.928,66 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.928,66 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.839,34 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 27,89 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU6YZP Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,50 - 9,51 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 26.765,28 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 26.765,28 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.839,34 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 27,12 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



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