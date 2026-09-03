Auf Pullback einstellen!

Besonders stark präsentierte sich Salesforce in der letzten Augustwoche. Die Aktie stieg dabei direkt bis in die Widerstandszone um 254,50 US-Dollar. Dort zeigt sich nun erstmals etwas stärkerer Verkaufsdruck.

Nach dem kräftigen Anstieg könnte die Aktie nun allerdings zunächst eine Pause einlegen. Eine solche Konsolidierung wäre durchaus gesund und könnte gleichzeitig neue Einstiegsmöglichkeiten für Anleger schaffen.

Auf dem Weg nach oben hat Salesforce zwischen 206,44 und 230,05 US-Dollar zudem eine größere Kurslücke hinterlassen. Solche Kurslücken können später wieder geschlossen werden und könnten deshalb kurzfristig weitere Verkäufe auslösen.

Ein Rücksetzer auf etwa 210,00 US-Dollar wäre daher nicht überraschend. Auch ein Rückgang in den Bereich der beiden gleitenden Durchschnitte auf Tagesbasis um 200,00 US-Dollar wäre aus charttechnischer Sicht noch kein Grund zur Sorge. Im Gegenteil: Solche Rücksetzer könnten interessante Möglichkeiten bieten, um längerfristige Positionen aufzubauen. Für die weitere Entwicklung liegen die übergeordneten Kursziele bei 289,00 US-Dollar und darüber bei 316,94 US-Dollar.

Das positive Szenario würde sich allerdings deutlich eintrüben, sollte die Salesforce-Aktie unerwartet unter 193,91 US-Dollar fallen. In diesem Fall müsste die zuvor gebildete Bodenformation wieder als wichtige Unterstützung dienen. Ein solcher Kursrutsch wäre allerdings ein klares Zeichen für eine deutlich stärkere Schwäche und würde die aktuell positive Trendwende infrage stellen.

Trading-Strategie:

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SHORT

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Market-Sell-Order : 257,11 US-Dollar

Kursziele : 235,00 und 210,00 US-Dollar

Renditechance via DY8WZ5 : 130 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Salesforce Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN4ZUS Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 5,29 - 5,31 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 195,9447 US-Dollar Basiswert: Salesforce.com Inc. KO-Schwelle: 195,9447 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 257,11 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 4,19 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY8WZ5 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,13 - 3,15 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 292,6599 US-Dollar Basiswert: Salesforce.com Inc. KO-Schwelle: 292,6599 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 257,11 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 210,00 US-Dollar Hebel: 7,00 Kurschance: + 130 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.