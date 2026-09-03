UBS atmet auf: Kommission mildert strengere Kapitalvorgaben

Nach dem am Montagabend präsentierten Modell sollen die Auslandsbeteiligungen zur Hälfte mit hartem Kernkapital (CET1) und zur anderen Hälfte mit sogenannten AT1-Anleihen unterlegt werden können. Der Bundesrat hatte im Rahmen der Revision des Bankengesetzes eine vollständige Unterlegung mit CET1-Kapital vorgeschlagen. Bislang liegt die entsprechende Anforderung bei rund 60 Prozent.

Die Schweizer Bankenregulierung steht vor einer wichtigen Weichenstellung. Systemrelevante Institute sollen künftig mehr Kapital für ihre ausländischen Tochtergesellschaften hinterlegen müssen. Die zuständige Kommission des Ständerats, die Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-S), schlägt jedoch eine deutlich moderatere Lösung vor als der Bundesrat.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit ihrem Vorschlag will die WAK-S das Too-big-to-fail-Regime zwar verschärfen, zugleich aber die Belastung für die betroffenen Banken begrenzen. Besonders relevant ist die Regelung für die UBS, die als einzige global systemrelevante Schweizer Grossbank umfangreiche Auslandstöchter besitzt. Die Bank hatte sich entschieden gegen den Plan des Bundesrats gewandt, 100 Prozent hartes Kernkapital zu verlangen.

Kommissionspräsident Erich Ettlin bezeichnete den Ansatz als Kompromiss, der den Finanzplatz sicherer machen solle. Die AT1-Instrumente müssten allerdings so ausgestaltet werden, dass sie früher greifen als bislang. Hintergrund ist die Erfahrung aus dem Zusammenbruch der Credit Suisse im März 2023. Damals erwiesen sich bestehende Kapitalinstrumente und Abwicklungsmechanismen als nicht ausreichend, um eine ungeordnete Krise zu verhindern.

Ein Geschenk an die UBS sei der Beschluss dennoch nicht, betonte Ettlin. Die Beschaffung von AT1-Anleihen verursache Kosten. Wie hoch diese für die Grossbank ausfallen würden, sei derzeit allerdings noch offen. Der Vorschlag wurde mit zehn zu zwei Stimmen bei einer Enthaltung verabschiedet.

An den Finanzmärkten wurde die Entscheidung zunächst positiv aufgenommen. Die UBS-Aktie legte im New Yorker Handel leicht zu. Das Analysehaus Jefferies bestätigte seine Kaufempfehlung und das Kursziel von 60 Franken. Analyst Joseph Dickerson wertete den moderateren Ansatz als Entlastung für die UBS. Die Frage der Kapitalunterlegung verliere damit an Brisanz. Zwar sei der Gesetzgebungsprozess noch nicht abgeschlossen, doch dürften sich die Anleger nun stärker auf eine Verbesserung der Kapitalrendite konzentrieren.

Die endgültige Ausgestaltung bleibt dem parlamentarischen Verfahren vorbehalten. Entscheidend wird sein, ob die neue Regelung tatsächlich zusätzliche Stabilität schafft, ohne die Wettbewerbsfähigkeit der UBS übermäßig zu schwächen.

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 47,47EUR auf Lang & Schwarz (03. September 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.

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