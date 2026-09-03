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    Mutares mit Doppel-Coup: US-Terpen-Geschäft und Infrastruktur gestärkt

    Mutares mit Doppel-Coup: US-Terpen-Geschäft und Infrastruktur gestärkt
    Foto: adobe.stock.com

    **Mutares baut US- und Infrastrukturgeschäft mit zwei Zukäufen aus**

    Die Beteiligungsgesellschaft Mutares setzt ihre expansive Akquisitionsstrategie mit zwei Transaktionen innerhalb weniger Tage fort. Am 1. September 2026 meldete das Münchner Unternehmen die Übernahme des US-Geschäfts mit Terpen-Inhaltsstoffen von Symrise. Einen Tag später folgte der Abschluss des Kaufs der Gesellschaften TREPEL Airport Equipment und MAFI Transport-Systeme von der NDW Maschinenbau Holding. Beide Transaktionen erweitern das Beteiligungsportfolio in strategisch wichtigen Geschäftsfeldern.

    Das unter dem Namen AmeriTerpenes geführte Terpengeschäft ist künftig eine neue Plattform im Segment Chemicals & Materials. Das Unternehmen produziert natürliche, terpenbasierte Inhaltsstoffe aus nachwachsenden, auf Kiefernholz basierenden Rohstoffen. Zu den wichtigsten Produkten gehören Dihydromyrcenol, Linalool und Anethol. Diese werden unter anderem in Parfüms, Haushaltsprodukten sowie Lebensmittel- und Getränkearomen eingesetzt.

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    AmeriTerpenes erzielt nach Angaben von Mutares einen Jahresumsatz von rund 200 Millionen US-Dollar und beschäftigt etwa 170 Mitarbeiter. Die Produktion erfolgt an zwei integrierten Standorten in Jacksonville im US-Bundesstaat Florida sowie auf Colonels Island in Georgia. Das Unternehmen beliefert Kunden weltweit, mit einem Schwerpunkt auf Nordamerika. Mehrere Geschäftsbeziehungen bestehen den Angaben zufolge seit mehr als zehn Jahren. Bei wichtigen Produkten verfügt AmeriTerpenes über führende Marktpositionen, darunter als größter nordamerikanischer Hersteller von Dihydromyrcenol.

    Für Mutares ist die Transaktion vor allem strategisch relevant. Die Übernahme stärkt die Präsenz auf dem US-Markt und ergänzt das Chemicals-&-Materials-Geschäft, das der Konzern unter anderem mit dem Erwerb des Engineering-Thermoplastics-Geschäfts von SABIC aufgebaut hat. Vorstand Johannes Laumann bezeichnete den Carve-out als typische Sondersituation für den Investmentansatz von Mutares.

    Mit TREPEL und MAFI stärkt Mutares zugleich das Segment Infrastructure & Defense. Die Unternehmen erzielten zusammen rund 150 Millionen Euro Umsatz und beschäftigen etwa 410 Mitarbeiter. TREPEL entwickelt Flugzeugschlepper, Cargo-Hochlader und Loader-Transporter für die Luftfahrtindustrie. MAFI produziert Schwerlast-Terminalzugmaschinen und Transportsysteme für Häfen, Logistikzentren und industrielle Anwendungen.

    Die Gruppe ist in mehr als 115 Ländern aktiv und verfügt über mehr als 50 Servicepartner. Neben dem Produktionsstandort in Tauberbischofsheim besteht ein Servicestandort im US-Bundesstaat Georgia. Das Servicegeschäft macht derzeit etwa zwölf Prozent des Umsatzes aus und bietet laut Mutares Potenzial für wiederkehrende Erlöse.

    Nach einem ersten Transformationsprogramm mit operativen Verbesserungen und Kostensenkungen sieht Mutares weitere Chancen zur Steigerung der Profitabilität und zum Ausbau des internationalen Geschäfts. Finanzielle Details zu Kaufpreisen oder Ergebniseffekten wurden nicht genannt.



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    Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 25,10EUR auf Tradegate (02. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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