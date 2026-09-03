Silber im Plus +0,89 % binnen 24h

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 1.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 40,62248USD. Heute notiert Silber bei 65,90USD. Ihr Einsatz wäre nun 1.622,18USD wert – ein Zuwachs von +62,22 %.

Silber gewinntund notiert bei 65,90. Die Bewegung deutet auf anhaltende Unterstützung durch Investoren hin.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die weitere Silberkursentwicklung: Optimisten erwarten wegen hoher Nachfrage, chinesischer Käufe und anhaltendem Defizit 80–100 US-Dollar je Unze. Andere sehen keine akute Knappheit, halten den Kurs kurzfristig für unberechenbar und rechnen für Q4/2026 mit 60–70 Dollar. Für September werden wegen Öl, Inflation, steigender Renditen, eines stärkeren Dollars, Fed-Terminen und Optionsverfall Rücksetzer auf 56–60 Dollar diskutiert. Minen liefen zuletzt stärker als Silber.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Silber zählt zu den vielseitigsten Edelmetallen der Welt. Es dient als Wertspeicher und wichtiger Industriestoff – etwa in Elektronik, Solarzellen und Medizintechnik. Der Preis reagiert sensibel auf Konjunktur, Inflation und Rohstoffnachfrage.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.