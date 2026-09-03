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    Dortmund reagiert auf Kreuzbandriss: Arsenal-Juwel Nwaneri kommt

    Dortmund reagiert auf Kreuzbandriss: Arsenal-Juwel Nwaneri kommt
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    **Borussia Dortmund reagiert mit Leihe von Ethan Nwaneri auf Ausfall von Konstantelias**

    Borussia Dortmund hat kurzfristig auf die schwere Verletzung seines Sommerzugangs Giannis Konstantelias reagiert. Der Fußball-Bundesligist leiht den englischen Offensivspieler Ethan Nwaneri für ein Jahr vom FC Arsenal aus. Nach Medienberichten übernimmt der deutsche Vizemeister dabei das vollständige Gehalt des 19-Jährigen. Eine Kaufoption wurde nicht genannt.

    Nwaneri gilt als eines der größten Talente aus Arsenals Nachwuchsakademie. Er durchlief sämtliche Jugendmannschaften des Londoner Clubs und debütierte bereits im Alter von 15 Jahren bei den Profis. Mit 15 Jahren und 181 Tagen wurde er zum jüngsten Spieler der Premier-League-Geschichte. Für Arsenal absolvierte der technisch versierte Mittelfeldspieler bislang 51 Pflichtspiele, in denen er zehn Tore erzielte und zwei weitere vorbereitete. In der vergangenen Saison sammelte Nwaneri zudem bereits Auslandserfahrung bei Olympique Marseille in der französischen Ligue 1.

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    Dortmunds Sportvorstand Lars Ricken bezeichnete die Verpflichtung als „sportlich nun bestmögliche Lösung“. Nach dem längerfristigen Ausfall von Konstantelias sei es entscheidend gewesen, den Kader kurzfristig noch einmal zu verstärken. Der Wechsel unterstreicht zugleich den strategischen Ansatz des BVB, junge, entwicklungsfähige Spieler über Leihgeschäfte an den Verein zu binden. Für Arsenal bietet die Vereinbarung die Möglichkeit, Nwaneri auf höherem Niveau regelmäßig Spielpraxis zu verschaffen, ohne ihn dauerhaft abzugeben.

    Konstantelias hatte sich beim 2:0-Sieg gegen den Hamburger SV am Bundesliga-Auftakt am linken Knie verletzt. Eine MRT-Untersuchung bestätigte einen Kreuzbandriss. Der 23 Jahre alte Grieche, der im Sommer von PAOK Saloniki nach Dortmund gewechselt war, hatte zuvor selbst das zweite Tor erzielt. Er wird voraussichtlich mehrere Monate ausfallen.

    Sportlich erfüllte der BVB unterdessen seine Pflichtaufgabe im DFB-Pokal. Beim Hamburger Oberligisten Eimsbütteler Ballspiel Club setzte sich Dortmund mit 5:0 (4:0) durch und zog souverän in die nächste Runde ein. Nach einer zunächst zähen halben Stunde leitete ein Eigentor von Janek Wrede die klare Führung ein. Daniel Svensson erhöhte wenig später, ehe der 18-jährige Samuele Inacio mit einem Doppelpack noch vor der Pause für die Entscheidung sorgte. Fabio Silva erzielte in der 59. Minute den Endstand.

    Trainer Niko Kovac hatte seine Startelf im Vergleich zum Bundesliga-Spiel auf sieben Positionen verändert. Trotz der klaren Kräfteverhältnisse benötigte Dortmund Anlaufzeit, kontrollierte die Partie danach jedoch sicher. Für den Fünftligisten blieb ein Zuschauerrekord: 45.917 Fans verfolgten die Begegnung im Hamburger Volksparkstadion.



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