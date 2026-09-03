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    Nynomic vor dem Turnaround: Großauftrag befeuert Clean-Tech-Fantasie

    **Nynomic: Analysten sehen Turnaround bestätigt – Großauftrag stärkt Clean-Tech-Geschäft**

    Die Nynomic AG erhält Rückenwind von Analysten und einem neuen Großauftrag in der Gasmesstechnik. Die Montega AG bekräftigte nach dem Auftritt des Unternehmens bei den 16. Hamburger Investorentagen ihre Kaufempfehlung für den Photonik- und Messtechnikspezialisten. Das Kursziel liegt weiterhin bei 30 Euro auf Sicht von zwölf Monaten.

    Nach Einschätzung der Analysten bestätigen die jüngsten Halbjahreszahlen sowie die Aussagen des Managements den operativen Turnaround. Als wichtigste Wachstumstreiber gelten derzeit das Halbleitergeschäft und die Gasmesstechnik, die beide dem Segment Clean Tech zugeordnet werden. Der Auftragsbestand belief sich zum Ende des ersten Halbjahres 2026 auf 63,5 Millionen Euro und lag damit 46 Prozent über dem Vorjahreswert. Eine Book-to-Bill-Ratio von 1,3 im zweiten Quartal signalisiert zudem einen hohen Auftragseingang im Verhältnis zum Umsatz.

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    Rund 70 Prozent des Orderbooks sollen nach Unternehmensangaben noch im laufenden Geschäftsjahr in Erlöse umgewandelt werden. Montega sieht deshalb die Umsatzprognose von 100 bis 105 Millionen Euro für 2026 als gut abgesichert an. Auf der Ergebnisseite wirkt sich das Effizienzprogramm „NyFIT“ zunehmend aus. Die nachhaltigen Einsparungen von rund fünf Millionen Euro jährlich unterstützen das Ziel einer EBIT-Marge von sechs bis acht Prozent im laufenden Jahr. Mittelfristig strebt Nynomic eine Rückkehr zu historischen Zielmargen von etwa 15 Prozent an.

    Zusätzliche Impulse liefert die internationale Nachfrage nach optischen Messtechniklösungen für die Halbleiterproduktion. Nynomic ist mit seinen Produkten bei führenden Anlagenherstellern in wichtigen Prozessen der Front-End-Fertigung integriert. Das Management betont zugleich, dass das Geschäft auf einer breiten Basis globaler Chipproduzenten beruht. In der Gasmesstechnik steigt die Nachfrage unter anderem nach Multi-Gas-Sensoren zur Überwachung von Hochleistungstransformatoren. Hintergrund ist der wachsende Energiebedarf von KI-Rechenzentren und die damit verbundene Belastung der Stromnetze.

    Diese Einschätzung wird durch einen am 1. September gemeldeten Großauftrag untermauert. Die Tochtergesellschaft m-u-t erhielt von einem langjährigen Kunden aus dem Energiesektor einen Auftrag im oberen einstelligen Millionenbereich. Die Lösungen sollen die Präzision und Effizienz industrieller Gasanalyse verbessern. Nynomic erwartet für die Gasmesstechnik mittel- bis langfristig nachhaltiges Wachstum.

    Weitere Perspektiven sieht Montega in Automatisierung, Robotik und möglichen Akquisitionen. Die Kaufempfehlung und das Kursziel von 30 Euro bleiben bestehen. Die Veröffentlichung stellt keine Anlageberatung dar.



    Nynomic

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    Die Nynomic Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 22,50EUR auf Tradegate (03. September 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.




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