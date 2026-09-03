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    electrovac wächst zweistellig – BankM sieht weiteres Kurspotenzial

    **electrovac startet Geschäftsjahr mit Wachstum – BankM sieht weiteres Kurspotenzial**

    Die electrovac AG ist mit Rückenwind in das Geschäftsjahr 2026/2027 gestartet. Der Spezialist für hermetische Glas-Metall-Gehäuse steigerte im ersten Quartal, das am 30. Juni 2026 endete, den Umsatz um 12 Prozent auf 31,5 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich um 11 Prozent auf 3,2 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte electrovac 28,1 Millionen Euro umgesetzt und ein EBIT von 2,8 Millionen Euro erzielt.

    Die operative Entwicklung fällt noch positiver aus, wenn einmalige Kosten im Zusammenhang mit dem Börsengang herausgerechnet werden. Diese beliefen sich im Berichtsquartal auf 2,3 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT erreichte damit 5,4 Millionen Euro und lag nahezu doppelt so hoch wie im Vorjahresquartal. Nach Unternehmensangaben profitierten die Margen von einer verbesserten Betriebsleistung, einem konstanten Materialaufwand und nur unterproportional gestiegenen Fixkosten.

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    Auch die Nachfrage entwickelte sich dynamisch. Besonders in den strategisch wichtigen Bereichen Aerospace & Defense und Industrials verzeichnete electrovac hohe Auftragseingänge. Die Book-to-Bill-Rate – das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz – lag bei 2,3. Damit gingen deutlich mehr Aufträge ein, als im Quartal umgesetzt wurden. Vorstandschef Dieter Thumfart wertete dies als Bestätigung des Wachstumskurses.

    Finanziell hat der Börsengang die Position des Unternehmens deutlich gestärkt. Seit Ende April ist electrovac im Prime Standard der Frankfurter Börse notiert. Der Gesellschaft flossen brutto 29,95 Millionen Euro zu. Zum 30. Juni stieg die Eigenkapitalquote dadurch auf 68,2 Prozent nach 55,1 Prozent zum Ende des vorangegangenen Geschäftsjahres. Die liquiden Mittel erhöhten sich von 2,1 Millionen auf 25,8 Millionen Euro. Die Mittel sollen vor allem in den Ausbau internationaler Produktionskapazitäten fließen.

    Die Jahresprognose bestätigte electrovac. Für 2026/2027 erwartet das Unternehmen weiterhin einen Umsatz von 120 bis 130 Millionen Euro und ein EBIT von 11 bis 12 Millionen Euro. Bereinigt um IPO-Kosten soll das EBIT 13 bis 14 Millionen Euro erreichen.

    Zusätzliche Zuversicht kommt von der BankM. Die Analysten bewerten den Abschluss des Geschäftsjahres 2025/2026 mit 118 Millionen Euro Umsatz und 14 Millionen Euro EBIT als besser als erwartet. Für electrovac sprechen sie eine Kaufempfehlung aus und nennen ein Zwölf-Monats-Kursziel von 14,18 Euro. Ihre angepassten Schätzungen liegen beim Umsatz am oberen Ende der Unternehmensprognose und berücksichtigen mittelfristig mehr als 150 Millionen Euro Umsatz sowie eine nachhaltig über zwölf Prozent liegende EBIT-Marge.



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    electrovac direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die electrovac Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,39 % und einem Kurs von 8,17EUR auf Tradegate (03. September 2026, 07:32 Uhr) gehandelt.




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