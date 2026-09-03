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    CANCOM startet Aktienrückkaufprogramm über bis zu 30 Millionen Euro

    CANCOM startet Aktienrückkaufprogramm über bis zu 30 Millionen Euro
    Foto: CANCOM SE

    **CANCOM startet Aktienrückkaufprogramm über bis zu 30 Millionen Euro**

    Die CANCOM SE macht ihre auf der Hauptversammlung vom 17. Juni 2026 erteilte Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien geltend. Wie der Münchner IT-Dienstleister am 2. September mitteilte, beginnt das Aktienrückkaufprogramm am 7. September 2026 und soll spätestens am 31. Dezember beendet werden. Vorgesehen ist der Rückkauf von bis zu 1.436.985 Aktien. Dies entspricht maximal fünf Prozent des Grundkapitals. Das Gesamtvolumen ist auf 30 Millionen Euro zuzüglich Erwerbsnebenkosten begrenzt.

    Der Vorstand hatte die Kapitalmaßnahme bereits am 1. September per Ad-hoc-Mitteilung angekündigt. Die nun veröffentlichte Zulassungsfolgepflichtmitteilung konkretisiert die Bedingungen und den regulatorischen Rahmen. Der Erwerb soll grundsätzlich über die Börse erfolgen. Möglich ist laut Mitteilung jedoch auch ein öffentliches Kaufangebot an sämtliche Aktionäre.

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    Für den Kaufpreis gelten enge Grenzen. Beim Börsenrückkauf darf der Preis je Aktie den arithmetischen Mittelwert der Schlussauktionspreise im Xetra-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse aus den jeweils letzten drei Handelstagen vor dem Erwerb um höchstens zehn Prozent über- oder unterschreiten. Damit soll verhindert werden, dass die Gesellschaft ihre Marktposition zur gezielten Preisbeeinflussung nutzt.

    Mit der Durchführung beauftragt CANCOM ein unabhängiges Kreditinstitut beziehungsweise Wertpapierhaus. Dieses entscheidet selbstständig und unbeeinflusst von CANCOM über Zeitpunkt und Umfang der Käufe. Zusätzlich darf das Institut an einem Handelstag höchstens 25 Prozent des durchschnittlichen täglichen Aktienumsatzes erwerben. Maßgeblich ist dabei das durchschnittliche Handelsvolumen der vorangegangenen 20 Börsentage.

    Der Rückkauf erfolgt im Rahmen der Safe-Harbour-Regelungen der europäischen Marktmissbrauchsverordnung sowie der delegierten Verordnung für Aktienrückkäufe. CANCOM will die erworbenen Aktien für sämtliche rechtlich zulässigen Zwecke verwenden. Dazu können beispielsweise eine spätere Einziehung, die Bedienung von Beteiligungs- oder Vergütungsprogrammen oder der Einsatz im Rahmen künftiger Transaktionen gehören. Eine konkrete Verwendung nannte das Unternehmen bislang nicht.

    Der Vorstand behält sich vor, das Programm jederzeit auszusetzen und später wieder aufzunehmen, sofern dies rechtlich zulässig ist. Die einzelnen Transaktionen sollen spätestens am siebten Handelstag nach ihrer Ausführung in detaillierter und aggregierter Form veröffentlicht werden. Die Angaben werden unter anderem auf der CANCOM-Website im Bereich „Investoren“ bereitgestellt.

    Für Aktionäre schafft das Programm grundsätzlich zusätzliche Nachfrage nach der CANCOM-Aktie und kann – insbesondere bei einer späteren Einziehung der Papiere – den Gewinnanteil je verbleibender Aktie erhöhen. Zugleich bindet der Rückkauf bis zu 30 Millionen Euro an Unternehmensmitteln. Der tatsächliche Umfang und die Wirkung hängen daher von den Marktpreisen und der Zahl der tatsächlich erworbenen Aktien ab.



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    Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 22,45EUR auf Tradegate (02. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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